الحشو النيئ 5 حلول لمشاكل الدواجن المحشية



مشاكل الدواجن المحشية مشاكل الدواجن المحشية

لا تخلو سفرة العزومات والأعياد من الدواجن المحشية لتكون طبق مشرف بين أصناف الطعام المختلفة المقدمة للضيوف.



ومع تعدد خطوات تحضيرها تقع عدة أخطاء كارثية دون قصد تتلف تحضير الدواجن المحشية سواء كان بط وديك رومي أو حتى فراخ عادية، وتوفيراً للنفقات ومنع إهدار الوقت والمكونات، سنلخص لكم أشهرالمشاكل والأخطاء المتكررة في تحضير الدواجن المحشية لتجنبها وتعمل كل أسرار شيفات سفرة لتحضيرها بشكل وطعم وتسوية كاملة لتقدم الدواجن المحشية وكأنها بتحضير الشيف نجلاء الشرشابي.





قد يعجبك أيضا...

المشكلة: لحم الدجاج عديم الطعم:الاهتمام بالحشو ليس العامل الوحيد لنجاح الدواجن المحشية، حيث يحتاج الدجاج للتبيل الجيد من الخارج بخليط من البصل المفروم والبهارات كما تغلف جيدا من الخارج وتحت الجلد بالتتبيلة من حولها وداخلها قبل البدء في الحشو لضمان توحيد الطعم والتتبيل الجيد حتى لا يبقى لحم الدجاج عديم الطعم.المشكلة: الدجاج مازال لحمه نيئ:هناك ثلاث طرق لتسوية الدجاج المحشي أولها وأفضلهم أن يوضع الدجاج في الكيس الحراري بالحشو والتتبيل والخضار من حوله وهو ما يضمن تسوية الدجاج بالكامل في أقل وقت وأفضل تسوية.أما الثانية تسلق الدجاجة بعد حشوها وغلقها حتى لا يخرج الحشو منها ثم تحمر وهذه الطريقة أفضل مع الدجاج الصغيرة وهنا تحضر مثل الحمام المحشي.أما الطريقة الأخيرة توضع الدجاجة المحشية في صينية وحولها الخضار ومياه مناسبة وتغطى بورق فويل فوقها وتحتها حتى يكمن الحرارة وتسوى جيداً بالكامل في الفرن.المشكلة: الحشو مازال نيئ:مهما كان حشو الدجاج أرز أو فريك أو أي حبوب أو خضروات أو لحم وكبدة، يجب أن يمر الحشو بمرحلة من التسوية قبل وضعه في الدواجن ولا يوضع الحشو نيئا أبداً لأنه لن يحصل على التسوية الصحيحة وهو في الداخل ويحضر الحشو كالتالي:- الأرز والفريك أو الحبوب يتم تشويحها وتتبيلها بالبهارات وخلطة الحشو ويتم تسويتها نصف تسوية ثم وضعها في الدجاج.- اللحم المفروم يعصج بالكامل ويبهر بكل خطواته.- الكبدة تسلق نصف سلقة وتصفى من المياه وتشوح بالزبدة وتبهر.- الخضروات تشوح بالزبدة وتبهر لتحصل على لون ونكهة قبل حشوها داخل الدجاج.المشكلة: الحشو خرج من الدجاج:- يجب الانتباه في حال عدم تسوية الدواجن المحشية في الأكياس الحرارية فهي بذلك يجب أن تغلق من الفتحة التي تم تشويحها من خلالها حتى لا تخرج حشوها الداخلي خلال التسوية والحركة أو السلق.كل هذا مع مراعاة لعدم زيادة كمية الحشو داخل الدجاج لأنه سيتمدد مع الحرارة ويزداد حجمه خلال تسوية الدجاج لهذا يجب أن تكون هناك مسافة تسمح بذلك.المشكلة: الدجاج دون لون:- التتبيل الجيد للدجاج من الخارج بالبهارات وخليط العسل ومعجون الطماطم يضمن تحضيرها بلون ذهبي محمر مميز.- يفضل فتح الشواية في نهاية تسوية الدواجن المحشية في الفرن لتحمير الوجه بالدرجة المطلوبة ولكن يتم هذا بعد التأكيد.