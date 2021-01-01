نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

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نظام دايت فى رمضان

قدم اللايف كوتش نور خطاب؛ فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد؛ نظام دايت لانقاص٥ كيلو من الوزن خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان.

اليوم الأول :
السحور:
كوب من الحليب + شريحة واحدة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات غير المملحة أو تستبدل بـ ٤ ملاعق فول أو قطعة جبن حجم كف الأيد ملح خفيف + ١ زبادي

الإفطار:
شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة حمص + ٤ ملاعق أرز + قطعة أو قطعتين من البقلاوة بعد ثلاثة ساعات من الإفطار

اليوم الثاني :
السحور:
الحبوب المعتمدة على القمح مع الحليب أو بيضتين مسلوقتين و قطعة جبنة حجم كف اليد + ربع رغيف + تفاحة أو موزة

الإفطار:
نصف دجاجة مع الأرز المسلوق ” نسبة خفيفة من الزيت ” + طبق اي نوع خضار مطبوخ متوسط + سلطة خضراء + سلطة فواكه بعد الفطور بثلاثة ساعات

اليوم الثالث :
السحور:
حبوب قمح محلاة أو تستبدل بـ ١ طعمية + رغيف كامل قمح غامق + ٢ زبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال .

الإفطار: ٢ سمك مشوي + الخضار + ٦ ملاعق من الأرز + ٤ قطع واحدة من الزلابية أو اي نوع حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعات
اليوم الرابع :
السحور:
جبن خفيف الملح + ملعقة من المربى + ٢ قطعة من الخبز المحمص + ٢ ثمرة الفواكه

الإفطار:
٤ ملاعق معكرونة مطبوخة + ٢ قطعة سمبوسة + طبق خضار مطبوخ وسلطة + قطعة كيكة أو اي نوع حلوى بعد الإفطار بثلاثة ساعات

اليوم الخامس :
السحور :
٢ زبادي + رغيف سن + قطعة جبنة + خيار وطماطم وخس

الفطار :
قطعة معكرونة بشاميل + طبق خضار كبير + شوربة + قطعة صغيرة من الحلو

اليوم السادس :
السحور :
نصف رغيف بلدي + ٤ ملاعق فول + سلطة + قطعة جبن
الفطور :
٣ قطع لحمة + طبق شوربة لسان عصفور أو شعرية + ٥ ملاعق أرز + قطعة حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعات

اليوم السابع :
السحور :
٢ طعمية + ٢ ملعقة فول + ١ رغيف سن + ٢ ثمرة فاكهة
الفطار :
كمية مفتوحة من الطعام فهو راحة قبل بداية الأسبوع التالي

المصدر: elbalad

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