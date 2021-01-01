نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول



نظام دايت فى رمضان نظام دايت فى رمضان

قدم اللايف كوتش نور خطاب؛ فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد؛ نظام دايت لانقاص٥ كيلو من الوزن خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان.



اليوم الأول :

السحور:

كوب من الحليب + شريحة واحدة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات غير المملحة أو تستبدل بـ ٤ ملاعق فول أو قطعة جبن حجم كف الأيد ملح خفيف + ١ زبادي



الإفطار:

شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة حمص + ٤ ملاعق أرز + قطعة أو قطعتين من البقلاوة بعد ثلاثة ساعات من الإفطار

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اليوم الثاني :السحور:الحبوب المعتمدة على القمح مع الحليب أو بيضتين مسلوقتين و قطعة جبنة حجم كف اليد + ربع رغيف + تفاحة أو موزةالإفطار:نصف دجاجة مع الأرز المسلوق ” نسبة خفيفة من الزيت ” + طبق اي نوع خضار مطبوخ متوسط + سلطة خضراء + سلطة فواكه بعد الفطور بثلاثة ساعاتاليوم الثالث :السحور:حبوب قمح محلاة أو تستبدل بـ ١ طعمية + رغيف كامل قمح غامق + ٢ زبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال .الإفطار: ٢ سمك مشوي + الخضار + ٦ ملاعق من الأرز + ٤ قطع واحدة من الزلابية أو اي نوع حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعاتاليوم الرابع :السحور:جبن خفيف الملح + ملعقة من المربى + ٢ قطعة من الخبز المحمص + ٢ ثمرة الفواكهالإفطار:٤ ملاعق معكرونة مطبوخة + ٢ قطعة سمبوسة + طبق خضار مطبوخ وسلطة + قطعة كيكة أو اي نوع حلوى بعد الإفطار بثلاثة ساعاتاليوم الخامس :السحور :٢ زبادي + رغيف سن + قطعة جبنة + خيار وطماطم وخسالفطار :قطعة معكرونة بشاميل + طبق خضار كبير + شوربة + قطعة صغيرة من الحلواليوم السادس :السحور :نصف رغيف بلدي + ٤ ملاعق فول + سلطة + قطعة جبنالفطور :٣ قطع لحمة + طبق شوربة لسان عصفور أو شعرية + ٥ ملاعق أرز + قطعة حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعاتاليوم السابع :السحور :٢ طعمية + ٢ ملعقة فول + ١ رغيف سن + ٢ ثمرة فاكهةالفطار :كمية مفتوحة من الطعام فهو راحة قبل بداية الأسبوع التالي