تفعيل نظام التعلم عن بعد في تربية عين شمس خلال شهر رمضان



تربية عين شمس تربية عين شمس

_ تفعيل نظام التعلم عن بعد فقط تربية عين شمس خلال شهر رمضان

_خلال شهر رمضان .. جداول جديدة وتقليل عدد ساعات المحاضرات بزراعة عين شمس

_إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي بعلوم عين شمس





قرر الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية في جامعة عين شمس أن المحاضرات والمعامل ليسانس بكالوريوس والدراسات عليا ستعقد بنظام التعليم بُعد أو التعليم أونلاين.





قد يعجبك أيضا...

ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أبريل وحتى الخميس 20 مايو على أن تستأنف المحاضرات والمعامل بالتبادل كالمعتاد بعد هذا التاريخ.وكان هذا القرار بعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا تحسبًا لأي زيادة محتملة في نسبة الإصابات أثناء الموجة الثالثة.وفي هذا الاطار قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم تعديل المحاضرات والدروس العلمية خلال شهر رمضان المبارك مع الاشارة الي ضرورة استكمال المحتوي العلمي للمقرر من خلال المنصة العملية ويمكن للطلاب معرفة الجداول الجديدة من خلال هذا اللينك اضغط هنا .وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس،خلال تصريحاته لصدي إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم.وأشار "جلال" الي سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة .كما شاركت كلية الزراعة في مؤتمر جامعة عين شمس التاسع من خلال جناح في المعرض الذي اقيم علي هامش المؤتمر بعرض نموذج جرار يعمل بالخلايا الشمسيه بدلا من البنزين مما يدعم اتجاه استخدام الطاقة النظيفة.وجهاز إنتاج وتوليد طاقة من الصبغات المستخرجة من النباتات .كما عرضت أيضا جهاز يفصل مصادر الكهرباء عند تسرب غاز ويفصل الغاز والكهرباء في حالة حدوث حريق.فضلا عن إنتاج ستارة طبيعية من نبات السمار بدل من استخدام الستارة البلاستك التى يصعب تدويرها كما ان الستارة السمار رخيصة الثمن.إلي جانب إنتاج مخبوزات وعيش من نبات الكنوا واحلاله محل القمح حيث أن نبات الكنوا عالى القيمة الغذائية ولا يسبب مشاكل لمرضى حساسية القمح كما ان نبات الكنوا يمكن زراعته فى الأراضي التى لا تصلح للزراعة ويمكن ريه بالماء المالح .ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال هذا الرابط اضغط هنا مؤكدا انه تم وضع نموذج لاعادة رصد الدرجات للطلاب .وأضاف الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الترم الثاني ، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.وأوضح أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية سوء في امتحانات الفصل الدراسي الاول أو مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .