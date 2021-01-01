تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا،في تمام الساعة الثانية ظهر، لااستعراض ، مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر،والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأربعاء، عن خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157450 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.
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التعليقات على كورونا في رمضان.. الصحة تكشف مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا
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