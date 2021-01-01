سهلة بسيطة.. طريقة عمل البطاطس الكروكيت



البطاطس الكروكيت البطاطس الكروكيت

تعد البطاطس من اجمل الاكلات التي يمكن أن تقدميها لاسرتك علي سفرة رمضان ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس الكروكيت هي من اسهل أنواع البطاطس وهي من الأكلات الإيطالية.



المقادير

1 كيلو بطاطس.

50 جم زبد مقطع شرائح.

صفار 2 بيضة.

1/2 كوب جين موزاريللا أو شيدر مقطع مكعبات.

إختياري “نصف كوب بصل أخضر مفري ناعم”.

1/2 م ص فلفل ابيض.

م ك بهار ايطالي.

م ك ملح.

مكونات التغطية

دقيق، بيض، بقسماط “نفس مكونات طبقات البانيه”.

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ملح، فلفل أسود.

طريقة عمل بطاطس كروكيت بحشوة الجبن



نسلق البطاطس في الماء المغلي حتى تستوي تماماً بقشرها.

تقشر وتهرس جيداً بالشوكة في بولة وتخلط مع قطع الزبد، صفار البيض “لا تكون البطاطس ساخنه جداً حتى لا ينضج” التوابل والملح والبصل الأخضر، وتخلط جميع المكونات جيداً وتترك حتى تبرد تماماً.

تشكل البطاطس كرات بأن نأخذ مكعب الجبن ونشكل حوله كرة من البطاطس وترص في طبق وتترك في الفريزر لنصف ساعة.

نجهز خلطه البانية ونحضر طبق دقيق وطبق بقسماط ونخفق البيض مع الفلفل الأسود ويترك جانباً.

نغمس كل كرة بطاطس بالدقيق أولاً ثم بالبيض ثم بالبقسماط، بحيث تتغطى بالبقسماط من كل الجهات بشكل جيد ثم نعيد الكرات للفريزر لساعة أخرى.

نضع الزيت على النار على حرارة متوسطة إلى عالية، ثم نقلي كرات البطاطس وتقلب بهدوء حتى يصبح لونها ذهبي.