للاستخدام بسهولة فى رمضان.. طريقة تفريز وتخزين السبانخ



تخزين السبانخ تخزين السبانخ

تعتبر السبانخ من أكثر الأكلات المفيدة جداً نظراً لإحتوائها على العديد من الفيتامينات كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة جداً من الحديد.



وتستخدم السبانخ فى حشو السمبوسة مع إضافة الجبن لها ، كما تحشى بها المعجنات.

طريقة تخزين الخضار بجميع أنواعة للإستخدام السريع فى شهر رمضان ، تجهيزات رمضان

نقدم لكى طريقة تخزين السبانخ بالتفصيل الممل بثلاث طرق مختلفة..



الطريقة الأولى لتخزين السبانخ..

هذه الطريقة تعتمد فى تخزين السبانخ عن طريق البخار وذلك عن طريق:

قد يعجبك أيضا...

قومى بشراء السبانخ التى تريدين تخزينها .ثم قومى بتنظيفها جيداً من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.قومى بغسل السبانخ جيداً أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى من الممكن أن يكون ملتصق بها وذلك عن طريق نقعها فى المياةلمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .قومى بوضع أناء على النار به ماء حتى تمام الغليان أو قبل الغليان بقليل .ثم قومى بوضع السبانخ فوق الإناء فى مصفاة مع مراعاة أن لا يكون المياة واصلة للسبانخ.ثم قومى بالتقليب من حين لأخر سوف تلاحظين أن السبانخ بدأت فى الذبلان.ثم أتركيها حتى تبرد ثم قومى بعصرها حتى تزيل المياه منها نهائياً.ثم قومى بتقسيمها على أكياس وقومى بتفريزها فى الثلاجة.الطريقة الثانية لتخزين السبانخ :وتعتمد هذه الطريقة على التخزين عن طريق المياة المغلية والطريقة بالتفصيل:قومى بشراء السبانخ التى تريدين تخزينها .ثم قومى بتنظيفها جيداً من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.قومى بغسل السبانخ جيداً أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى من الممكن أن يكون ملتصق بها وذلك عن طريق نقعها فى المياة لمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .قومى بغلي مياة ثم ضعى السبانخ فى مصفاةثم قومي بسكب المياة المغلية عليها سوف تلاحظين أن السبانخ أنكمشت وذبلتقومى بتركها تصفى ثم قومى بعصرها لتصفية المياة منها.ثم قومى بتقسيمها على أكياس ثم تفرز فى الفريزر.الطريقة الثالته لتخزين السبانخ:تعتمد هذه الطريقة على التخزين بالملحثم قومى بتنظيفها جيداً من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.قومى بغسل السبانخ جيداً أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى من الممكن أن يكون ملتصق بها وذلك عن طريق نقعها فى المياة.لمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .قومى برش الملح عليها بمعنى أن كل كيلو سبانخ له ملعقة كبيرة من الملح.ثم قومى بتقليبها من فترة لأخرى وسوف تلاحظين أن السبانخ بدأت فى الذبلان وبدأت تصفى الميه التى بها.قومى بعصرها جيدا للتخلص من أى مياه متبقية.ثم قومى بتقسيمها على أكياس حسب إستخدامك.ثم ضعيها فى الفريزر لحين الإحتياج .