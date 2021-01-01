لن تصدق.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول البروكلي يومياً



البروكلي البروكلي

البروكلي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف المتعددة، وقد تؤثر طرق الطهي المختلفة لـ البروكلي على تركيبة المغذيات النباتية ، لكن البروكلي يعد إضافة صحية لنظامك الغذائي سواء كان مطبوخًا أو نيئًا.



ووفقاً لموقع healthline إليكم اهم فوائد البروكلي على صحة الأطفال…





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يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي توفر تأثيرات وقائية للصحةيحتوي البروكلي على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي قد تدعم الخلايا والأنسجة السليمة في جميع أنحاء الجسم.ويحتوي البروكلي على مستويات عالية من الجلوكورافينين ، وهو مركب يتم تحويله إلى مضاد أكسدة قوي يسمى سلفورافان أثناء الهضم .المركبات النشطة بيولوجيا قد تساهم في تقليل الالتهابيحتوي البروكلي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي ثبت أنها تقلل الالتهاب في أنسجة الجسم.ومن المفترض أن المركبات المتعددة تعمل بشكل تآزري لدعم هذا التأثير ، على الرغم من أن بعضها يعمل بشكل فردي أيضًا .قد يحمي من أنواع معينة من السرطانتحتوي الخضراوات الصليبية ، مثل البروكلي ، على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي قد تقلل من تلف الخلايا الناجم عن بعض الأمراض المزمنة .أظهرت العديد من الدراسات الصغيرة أن تناول الخضروات الصليبية قد يقي من أنواع معينة من السرطان