10 أعراض تنذر بإصابتك بـ مرض باركنسون .. اكتشفها



مرض باركنسون مرض باركنسون

تساعد معرفة اعراض مرض باركنسون فى السيطرة عليه بشكل كبير وتجنب حدوث الكثير من المضاعفات الخطيرة التى تتسبب فى الشلل الرعاش مما يعطل حركة الفرد نهائيا .



نقدم لكم أهم أعراض مرض باركنسون التى تمكنكم من اكتشافه مبكرًا، بالإضافة إلى طرق تشخيصه “ medicalnewstoday ” .



الشلل الرعاش هو مرض يحدث عندما يكون لدى الشخص أعراض وخلل وظيفي في المخ يرتبط بشكل شائع بمرض باركنسون ولكن لديه أيضًا أعراض أخرى مرتبطة بحالة أو سبب إضافي.

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يعاني الشخص المصاب بـ مرض باركنسون أيضًا من اضطراب آخر يسبب أعراضًا عصبية إضافية ، تتراوح من الخرف إلى عدم القدرة على النظر لأعلى ولأسفل.يشير مرض باركنسون نفسه إلى الخلل الوظيفي وموت الخلايا في جزء الدماغ الذي ينتج الدوبامين، والدوبامين هو ناقل عصبي “مادة كيميائية تنقل الإشارات بين الدماغ والخلايا العصبية” إنها مسؤولة جزئيًا عن إجراء حركات مضبوطة في الجسم.أعراض مرض باركنسونوفقًا لمركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس، عادة ما تظهر اعراض مرض باركنسون في سن الـ 50 إلى سن الـ 80يمكن أن يسبب مرض باركنسون أعراضًا متفاوتة وتتطور طوال الحياة، واليكم اهم اعراض مرض باركنسون الشائعة والاولية:صعوبة إظهار تعابير الوجهتصلب العضلاتتباطؤ الحركات المصابةتغير في طريقة الكلامرعاش ، خاصة من يد واحدةقد يعاني الشخص المصاب بمرض باركنسون من بعض الأعراض ، وليس كلها، لأن لديهم اضطرابًا إضافيًا يؤثر على عمل الدماغ بشكل مختلف فعلى سبيل المثال ، غالبًا لا يعاني الأشخاص المصابون به من رعاش اليد الذي يصيب العديد من الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.اعراض مرض باركنسون النادرةتشمل اعراض مرض باركنسون النادرة مجموعة من العلامات التى لاتظهر لدى كل المصابين، وهى:الاصابة بمرض عقليمشاكل في الجهاز العصبي اللاإرادي ، مثل مشاكل الحركات أو التشنجاتمشاكل التوازن المبكرةظهور الأعراض وتطورها بسرعةكل سبب أساسي لمرض باركنسون ، مثل الخرف المصاحب لأجسام ليوي ، له أيضًا مجموعة فريدة من الأعراض الخاصة به.كيف يشخص الأطباء مرض باركنسون؟لا يوجد اختبار واحد للأطباء لتشخيص مرض باركنسون، وسيبدأ الطبيب بأخذ التاريخ الصحي للشخص ومراجعة الأعراض الحالية، ووبعد لذلك يطلب قائمة الأدوية لتحديد ما إذا كانت أي أدوية يمكن أن تسبب الأعراض.من المحتمل أن يطلب الطبيب أيضًا إجراء فحص للدم للتحقق من الأسباب الكامنة الكامنة وراء ذلك ، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الكبد، سيطلب الطبيب أيضًا فحوصات التصوير لفحص الدماغ والجسم لأسباب أخرى ، مثل ورم في المخ .يمكن للأطباء إجراء اختبار يتتبع حركة الدوبامين في الدماغ، يُعرف هذا باختبار DaT-SPECT.يستخدم الاختبار علامات مشعة مصممة لتتبع الدوبامين في الدماغ، يسمح هذا للطبيب بمراقبة إفراز الدوبامين في دماغ الشخص وتحديد مناطق الدماغ التي تستقبله أو لا تستقبله.قد يواجه الأطباء صعوبة في الوصول إلى تشخيص سريع لأن اعرض مرض باركنسون متنوعة وكثيرة بالإضافة إلى أنه لا يستجيب للعلاجات النموذجية ويمكن أن يكون له مجموعة متنوعة من الأعراض مما يجعلهم يستغرقون وقتًا طويلا لاستبعاد الحالات الأخرى والتأكد من أن المريض مصاب بمرض باركنسون .