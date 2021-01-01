على الرغم من إعلان المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي مساء أمس الثلاثاء أن القوات الأميركية لم تشارك في الحادث الذي طال سفينة سافيز الإيرانية، إلا أن مسؤولا أميركيا كشف جديداً.
فقد أشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأربعاء أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن قواتها هاجمت السفينة في البحر الأحمر انتقاما لهجمات إيرانية سابقة على سفن إسرائيلية.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يكون الإسرائيليون قد أخروا الهجوم على السفينة الإيرانية بهدف إعطاء الوقت لحاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور للابتعاد من المنطقة، مشيراً إلى أن أيزنهاور كانت على بعد حوالي 200 ميل عندما أصيبت السفينة في عرض البحر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت واشنطن بضرب سفينة إيران
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق