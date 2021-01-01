براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

آخر الأخباراخبار مصر › براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

صورة الخبر: رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق
رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق ومنافس الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.

وبرأت المحكمة الفريق أحمد شفيق و2 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية (مشروع حديقة الأسرة)"، وتبين عدم حضور شفيق وآخرين جلسة الحكم.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة أسامة عبيد دفاع شفيق، والذي قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد بأنها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهمين، إضافة إلى أن محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى سبق وأن قضت ببراءة المتهمين بناء عن الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة.

وكان قاضي التحقيق أحال شفيق وآخرين للمحاكمة بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بأموال جهة عملهم.

المصدر: المصري اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من تهمة الإضرار بالمال العام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5153

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager