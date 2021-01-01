الأرصاد تكشف حالة الطقس فى أول أيام رمضان.. فيديو



حالة الطقس فى أول أيام رمضان حالة الطقس فى أول أيام رمضان

كشفت منار غانم، أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال أول أيام رمضان المتوقع له فلكيا أن يبدأ الثلاثاء المقبل.



وأوضحت أخصائى أرصاد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم حيث وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة، فضلا عن قلة الروية الأفقية بسبب الشوائب العالقة.







وأشارت إلى أنه من المتوقع بداية من غدا انخفاض فى درجات الحرارة من 5 لـ6 درجات مئوية يعقبة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات، مع وجود نشاط رياح واضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار.



وعن الطقس فى أول أيام رمضان، أوضحت أنه البلاد ستشهد أول أيام رمضان الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث اعتدال فى حركة الرياح ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعى لها وتتراوح بين 24 و25 درجة ويكون الطقس معتدلا نهارا بارد ليلا.



ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

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