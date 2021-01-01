أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، إبتداءً من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg
وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال أ / ب، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية.
فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد.. تعرف على الشروط..فيديو
وزير التعليم: نطبع لطلاب المدارس 200 مليون كتاب مدرسي سنويا
وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم تعلن عن وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق