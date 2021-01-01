7 أسباب تجعلك لا تفقد الوزن على نظام الكيتو



نظام الكيتو نظام الكيتو

نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي شائع جدًا لفقدان الوزن والذي يظهر تغييرات في خطة النظام الغذائي لأنه يقلل من تناول الكربوهيدرات، عندما لا يكون هناك ما يكفي من الكربوهيدرات في الجسم ، فإنه يدخل مرحلة الكيتوزيه. عندما يكون الشخص في الحالة الكيتونية ، فإن الجسم يحرق الدهون ويستخدمها للحصول على الطاقة طوال اليوم. حرق الدهون هذا يجعل النظام الغذائي الكيتون خيارًا رائعًا لفقدان الوزن.







أسباب عدم فقدان الوزن عند اتباع نظام الكيتو دايت



عندما يتبع الشخص نظام كيتو الغذائي ، يجب أن يكون عدد الكربوهيدرات التي يجب أن يستهلكها الشخص يوميًا من 20 إلى 50 جرامًا. يقلل نظام الكيتو من الوزن ويدير مستويات السكر في الدم ويعزز صحة القلب. فيما يلي الأسباب السبعة الرئيسية التي تمنعك من إنقاص الوزن عند اتباع نظام الكيتو دايت.

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عدم القيام بنشاط بدني كافٍيعد الانخراط في نشاط بدني والحفاظ على نشاط الجسم أمرًا مهمًا للجسم ، خاصةً إذا كان الشخص يتبع نظام كيتو الغذائي. يعد اتباع نظام غذائي سليم مع ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا جدًا للجسم. النشاط البدني يحمي الإنسان من الأمراض المزمنة أيضًا. يمكن للمرء أن يختار الأنشطة البدنية المختلفة مثل السباحة والجري وما إلى ذلك.تناول كمية كبيرة من البروتينتجعل العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تستهلك كميات جيدة من الأطعمة الغنية بالبروتين. لن يجعلك هذا النوع من النظام الغذائي تخضع للكيتوزية أبدًا لأن الجسم يميل إلى تكسير البروتينات إلى أحماض أمينية وتحويلها إلى سكر.استهلاك السعرات الحرارية الزائدة والكربوهيدراتعند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن ، فإن العامل الأكثر أهمية هو استهلاك سعرات حرارية أقل في الوجبات. من المهم جدًا مراقبة عدد السعرات الحرارية المستهلكة. العديد من أطعمة الكيتو مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات غنية بالسعرات الحرارية. السبب الرئيسي الآخر الذي يجعل الناس لا يجب أن يفقدوا الوزن في نظام كيتو الغذائي هو أنه قد يستخدم الكثير من الكربوهيدرات.حالة طبية غير مشخصةإذا كنت غير قادر على إنقاص الوزن في نظام الكيتو الغذائي حتى عندما تسير الأمور بشكل صحيح ، فقد يكون السبب هو أن الشخص يعاني من مشكلة طبية أساسية. هناك حالات طبية يمكن أن تمنع فقدان الوزن ، مثل متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض). يمكن للطبيب تشخيص هذه الحالات الصحية من خلال بعض الاختبارات الأساسية.استهلاك الكحوليعد تقييد استهلاك الكحول هو القاعدة الرئيسية في نظام كيتو الغذائي. هناك بعض المشروبات الكحولية مثل البيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات. يؤدي شرب الكحول إلى زيادة تناول السعرات الحرارية دون تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الكافية. لا يعد استهلاك الكحول موقعًا رائعًا لفقدان الوزن ولصحة الإنسان بشكل عام.الإجهاد المرتفعيعد نمط الحياة المرتفع الإجهاد أيضًا حاجزًا لعدم فقدان الوزن عندما يتبع الشخص نظام كيتو الغذائي. يتسبب الإجهاد المزمن في رغبة الناس في تناول الأطعمة المريحة الغنية بالسعرات الحرارية. عندما يتعرض الجسم للإجهاد ، فإنه ينتج الكثير من الهرمونات التي تسمى الكورتيزول.