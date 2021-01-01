بعد هجوم بايدن على بوتين.. روسيا تطرح شرطًا لإعادة سفيرها إلى واشنطن



هجوم بايدن على بوتين هجوم بايدن على بوتين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن مسألة عودة السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، إلى واشنطن في مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.



وقال ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، حول تحديد توقيت عودة أنتونوف إلى الولايات المتحدة: "هذه المسألة (عودة السفير) ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أنه "سيتم تحديد التوقيت اعتمادا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي. نتوقع أنهم سيكونون قادرين على إظهار الرغبة، على الأقل نسبيا، في تطبيع العلاقات، ويتخذون إجراءات ملحوظة".



واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

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بالإضافة إلى ذلك، أجاب بايدن بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا".وقد وصفت موسكو هذه التصريحات بغير المقبولة، وقالت إنها "سيئة للغاية" و"لا سابق لها".