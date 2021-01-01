مصممة إكسسوارات تستعرض طرق الحفاظ على الملابس الجلدية



الملابس الجلدية الملابس الجلدية

قال غادة فتحي، مصممة الإكسسوارات، إنها تستخدم الجلد الإيطالي في تصميماتها، لأنه يتحمل الحرارة، ولا يتغير لونه، معقبة: "الجلد الإيطالي صناعي ولا يتغير لونه، ومن الممكن غسله بالمياه بدون أي تأثر".



ولفتت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن لديها صفحة خاصة على الانستجرام وفيس بوك، مشيرة إلى أن أكثر شيء يطلب منها من خلال متابعيها هو "القردان".



ولفتت إلى أن الحفاظ على الجلد من التعرض إلى التلف يكون من خلال الاحتفاظ به بمفرده، وتزيته كل فترة من خلال ما يسمى بجلد "الماكينة" أو الفازلين للتطرية الجلد.

