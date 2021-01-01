مناسب لجميع الأعمار.. تعرف على أهم 10 فوائد لفيتامين ج.. فيديو

يعتبر فيتامين ج من أشهر أنواع الفيتامينات وأكثرها أهمية فى جسم الإنسان لعدة أسباب منها تقوية المناعة وينصح كثير من الاطباء به ، حيث أنه يساعد على الخفض من حدة نزلات البرد .
كما أنه يساعد في خفض الكوليستيرول ومستوى الدهون الثلاثية مما يساعد فى الحماية من أمراض القلب ، كما يعمل على تعزيز صحة العيون فى منع تطور التنكس البقعى وهو يرتبط بالشيخوخة ويؤدى لفقدان البصر .
ويمتلك فيتامين ج مجموعة من الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من التلف ، والوقاية من نقص الحديد من خلال امتصاص الحديد من الأطعمة الغذائية وخاصة النباتية .
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