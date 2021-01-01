

السبب وراء توصيل السيارات الكهربائية لـ فولفو عبر الإنترنت فقط السبب وراء توصيل السيارات الكهربائية لـ فولفو عبر الإنترنت فقط

إن التزام فولفو بأن تكون صانعة لـ السيارات الكهربائية وحسب، بحلول عام 2030 ليس الطريقة الوحيدة التي تتغير بها الشركة السويدية، فقد تعهدت أيضًا بإعادة اختراع الطريقة التي تبيع بها السيارات.







الطريقة الوحيدة لشراء سيارة فولفو كهربائية، مثل XC40 Recharge P8 الجديدة وشحن فولفو C40 المرتقب، ستكون عبر الإنترنت. أطلقت الشركة بالفعل خطة اشتراك Care by Volvo الخاصة بها بدون التزام وتقدم الآن أسعارًا ثابتة للمشترين النقديين. سيتم بيع كل سيارة بـ “حزمة رعاية” تتضمن عناصر مثل تكاليف الصيانة والضمان.

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إنه تحول جوهري في كيفية عمل صناعة السيارات ويثير العديد من الأسئلة، حول كل شيء من القيمة مقابل المال إلى الدور المستقبلي للوكلاء.10 % من مبيعات فولفو في ألمانيا جاءت عبر الإنترنتقال الرئيس التجاري لشركة فولفـو، ليكس كيرسماكرز، “العالم جاهز لذلك، المستهلكون يطالبون بهذا التغيير. لدينا الآن بعض الخبرة في المبيعات عبر الإنترنت مع كار باي فولفو، بما في ذلك في المملكة المتحدة. في ألمانيا 10٪ من مبيعاتنا تتم عبر الإنترنت بالفعل.وأضاف أن خلال فترة كورونا زاد الأمر، وليس فقط في بيئة السيارات، فالجميع يطلب عبر الإنترنت.“اعتقدنا” نحن الآن ندخل حقبة جديدة من السيارات الكهربائية، فلنبني على ما فعلناه مع كار باي فولفو ونبدأ عبر الإنترنت فقط “.”90 % من عملاء Volvo عبر الإنترنت لم تراهم الشركة من قبلوأوضح كيرسماكرز أن عبر الإنترنت، 90٪ من العملاء لم تراهم الشركة من قبل. سواء كان الأمر يتعلق بالجانب عبر الإنترنت أو عملية الاشتراك أو مزيج من الاثنين الذي جعلهم يأتوا، فإنهم لم يفكروا بجدية في فولفو من قبل. مضيفًا “لدينا سيارة جديدة ونظام على الإنترنت الآن، لذا فهي حقبة جديدة “.