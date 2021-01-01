

هذه أحدث أسعار لنيسان صني وسنترا 2021 خلال شهر أبريل الحالي هذه أحدث أسعار لنيسان صني وسنترا 2021 خلال شهر أبريل الحالي

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم تغيرات بأسعار موديلات 2021 من سيارتيها صني وسنترا المتاحتين بالسوق المحلي، حيث كانت أسعار السيارتين كالتالي بعد التغييرات:



نيسان صني 2021:



- فئة أولى من 180 ألف و900 جنيه إلى 185 ألف جنيه (زيادة 4100 جنيه).

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- فئة ثانية من 202 ألف جنيه إلى 206 ألف جنيه (زيادة 4000 جنيه).- فئة ثالثة من 215 ألف و500 جنيه إلى 219 ألف و500 جنيه (زيادة 4000 جنيه).- فئة رابعة من 226 ألف و500 جنيه إلى 230 ألف و500 جنيه (زيادة 4000 جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات بالفئة الأولى وأوتوماتيكي 5 سرعات بالفئات الأخرى.نيسان سنترا 2021:- فئة أولى من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف و500 جنيه (زيادة 26 ألف و500 جنيه).- فئة ثانية من 284 ألف جنيه إلى 310 ألف و500 جنيه (زيادة 26 ألف و500 جنيه).- فئة ثالثة من 301 ألف و400 جنيه إلى 314 ألف و400 جنيه (زيادة 9000 جنيه).- فئة رابعة من 305 ألف و400 جنيه إلى 314 ألف و400 جنيه (زيادة 9000 جنيه).ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.