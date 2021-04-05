أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم..

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أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم..

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأربعاء ٧أبريل 2021، حالة من الثبات في الأسعار.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهًا، والبرتقال البلدي 2.5 و3.50 جنيهًا والبرتقال «أبو سرة» 4 و8 جنيهات والتين البرشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي بـ3.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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