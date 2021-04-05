الأكبر في الشرق الأوسط.. قناة السويس تستقبل الكراكة مميش الجمعة

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء 6 أبريل، أن قناة السويس ستستقبل يوم الجمعة المقبل الكراكة «مميش»، التي تعد أكبر كراكة في الشرق الأوسط، وفي أغسطس المقبل تستقبل الكراكة «حسين طنطاوي» ضمن خطة الهيئة لتحديث أسطولها.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة، اليوم، خلال تطعيم مرشدي الهيئة بلقاح فيروس كورونا المستجد الذي شهدته وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، وأكد أن مرشدي الهيئة من أول الفئات التي تتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد مع الفرق الطبية بمستشفيات العزل لتعاملهم المباشر مع السفن القادمة من الدول الخارجية، ثم يتم تلقيح العاملين بالخدمات الملاحية والعاملين في هيئة قناة السويس بمختلف شركتها في المرحلة الثانية.
وتابع الفريق أسامة ربيع أن 90% من العاملين في الهيئة تقدموا بطلب لتلقى لقاح فيروس كورونا، وسيتم خلال المرحلة الأولى منح المرشدين اللقاح وعددهم 345 مرشدًا، و600 من العاملين في الخدمات الملاحية.
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