

مفاجأة علي معلول للأهلي في قمة الزمالك مفاجأة علي معلول للأهلي في قمة الزمالك

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول الأشعة التي خضع لها التونسي علي معلول الظهير الأيسر.



وكشف مصدر بالأهلي أن الأشعة أثبتت حاجة معلول لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلي 3 أسابيع من ليكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء .



وقالت المصادر إن علي معلول بات خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في مواجهة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري.

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وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مونديال العالم للأندية التي جرت بالدوحة وخضع لبرنامج تأهيلي لفترة طويلة .وقبل نزول معلول للتدريبات مرة أخري تجددت الإصابة بمزق في العضلة الخلفية يصل الي 3 مللي وسافر إلي بلاده للتأهيل مع طبيب منتخب تونس قبل أن يعود للقاهرة منذ أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي بالقاهرة.