تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول الأشعة التي خضع لها التونسي علي معلول الظهير الأيسر.
وكشف مصدر بالأهلي أن الأشعة أثبتت حاجة معلول لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلي 3 أسابيع من ليكون جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء .
وقالت المصادر إن علي معلول بات خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في مواجهة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري.
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التعليقات على مفاجأة علي معلول للأهلي في قمة الزمالك
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