

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة انواعها المختلفة، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري.



ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تمثل أسعار الدواجن، اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:



سعر الدواجن البيضاء من 28 إلى 30 جنيها للكيلو.

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سعر الدواجن البلدي من 37 إلى 39 جنيها للكيلو.سعر الساسو من 36 إلى 38 جنيها للكيلو.سعر كيلو الأوراك بـ42 جنيها.سعر كيلو البانية بـ75 جنيها.سعر كيلو الشيش 70 جنيها.وسعر البط اليوم يتراوح من 40 إلى 55 جنيها للكيلو.سعر الأرانب يتراوح ما بين 40 لـ 42 جنيها للكيلو.أسعار البط اليومواستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط في مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.أسعار الكتاكيت اليومسعر الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.سعر الكتكوت الساسو 2 جنيهات.سعر الكتكوت البلدى 1.5 جنيه.سعر الكتكوت الهجين 1.5 جنيه.سعر الكتكوت الفيومى 1.5 جنيه.سعر البط المولر عمر يوم 6: 8 جنيهات.سعر البط المسكوفى عمر يوم 8 جنيهات.سعر السمان عمر أسبوعين 3.25 جنيه.أسعار البيض اليومسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة من 28 إلى 30 جنيها وتصل للمستهلك بين 33-36 جنيها للكرتونة.سعر كرتونة البيض البلدي 34 جنيها في المزرعة وتصلك للمستهلك بين 36-40 جنيها.أسعار الرومي اليوموبلغت أسعار الرومي اليوم 60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.