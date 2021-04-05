سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. الأربعاء

ينشر موقع “صدى البلد” الإخبارى أسعار صرف الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 7 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.
وسجلت أسعار صرف الدولار فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلى :
سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.72 جنيه للشراء و21.90 جنيه للبيع.
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