ما كمية الحلوى التي يمكن تناولها؟

أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بموسكو، أن تناول الحلويات يجب ألا يزيد عن 1-2 مرة في الأسبوع، ودعت إلى عدم استخدامها كمكافأة للأطفال.
وتقول الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "القاعدة واحدة للجميع- كلما كان أقل كان أفضل. وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لا ينصح بتناول أكثر من 50 غراما من السكر المضاف في اليوم. ولكن هناك خبراء لا ينصحون بتناول أكثر من 25 غراما من السكر في اليوم. أي يجب التحكم بكمية السكر والحلويات في النظام الغذائي وعدم الإفراط بتناول الحلويات والمشروبات الغازية المحلاة".
ووفقا لها، أظهرت نتائج الدراسة الأخيرة التي أجراها خبراء الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك في إطار المشروع الديموغرافي الوطني، أن نسبة الحلويات في النظام الغذائي لأطفال المدارس عالية جدا. وهذه مشكلة للبلد. لذلك يجب بذل الجهود وبالدرجة الأولى من جانب الوالدين والمعلمين والأطباء، من أجل توضيح مخاطر الإفراط بتناول الحلويات واختيار بدائل صحية.
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