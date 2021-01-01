

رجيم لإنقاص الوزن فى شهر.. خسى 10 كيلو من غير تعب رجيم لإنقاص الوزن فى شهر.. خسى 10 كيلو من غير تعب

يتسبب الوزن الزائد فى الشعور بالتعب عند بذل أقل مجهود، بالإضافة إلى التعرض لبعض المشاكل الصحية، فى المستقبل، كما يقف دائمًا عقبة بيننا وبين ارتداء الملابس التى نحبها ويجعل خياراتنا في الأزياء أقل كثيرًا. ولكن في المقابل، يرى الكثيرون أن محاولة فقد الوزن الزائد ليست سهلة، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على رجيم لإنقاص الوزن في شهر، قد تصل إلى خسارة 10 كيلو من وزن الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".



رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تقليل الكربوهيدرات المكررة

يساعد تقليل نسبة الكربوهيدرات المكررة فى النظام الغذائى على فقدان الوزن الزائد من الجسم، من خلال استبدل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض وغيرها من المنتجات الغذائية التى تحتوى على كربوهيدرات مكررة بمنتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير.



رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تجنب المشروبات الغازية

يفضل تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، مع الحرص على شرب الماء الذى يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى تناول طعام أقل مما يساعد على فقدان الوزن الزائد من الجسم.

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رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تناول الطعام ببطءيساعد تناول الطعام ببطء والاستمتاع به، على الشعور بالشبع حيث أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على 30 امرأة إلى أن تناول الطعام ببطء يقلل من تناول السعرات الحرارية بمعدل 10٪ ، كما يزيد من استهلاك المياه، وبالتالى يؤدى إلى الشعور بالشبع أكثر من تناول الطعام بسرعة.رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تناول الألياف الغذائيةتساعد الألياف الغذائية على إنقاص الوزن الزائد من الجسم، لتحقيق ذلك يفضل تناول ما لا يقل عن 25-38 جرامًا من الألياف يوميًا من الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة .رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. وجبة فطور غنية بالبروتينينصح بتناول وجبة فطور صحية غنية بالبروتين، حيث يساعد ذلك على الشعور بالشبع وبالتالى تناول أطعمة أقل، لذلك يفضل أن تحتوى وجبة الإفطار على الشوفان واللبن والجبن والبيض وزبدة الفول السوداني .تمارين رياضيةيفضل ممارسة تمارين "الكارديو"، لمدة 40 دقيقة، ثلاث مرات فى الأسبوع، حيث يساعد ذلك على حرق المزيد من السعرات الحرارية بالجسم مع تقوية القلب والرئتين، كما ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي والركض والملاكمة والسباحة وركوب الدراجات التى تساعد فى فقدان الوزن بسرعة.