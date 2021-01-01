رجيم لإنقاص الوزن فى شهر.. خسى 10 كيلو من غير تعب

يتسبب الوزن الزائد فى الشعور بالتعب عند بذل أقل مجهود، بالإضافة إلى التعرض لبعض المشاكل الصحية، فى المستقبل، كما يقف دائمًا عقبة بيننا وبين ارتداء الملابس التى نحبها ويجعل خياراتنا في الأزياء أقل كثيرًا. ولكن في المقابل، يرى الكثيرون أن محاولة فقد الوزن الزائد ليست سهلة، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على رجيم لإنقاص الوزن في شهر، قد تصل إلى خسارة 10 كيلو من وزن الجسم، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".
رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تقليل الكربوهيدرات المكررة
يساعد تقليل نسبة الكربوهيدرات المكررة فى النظام الغذائى على فقدان الوزن الزائد من الجسم، من خلال استبدل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض وغيرها من المنتجات الغذائية التى تحتوى على كربوهيدرات مكررة بمنتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير.
رجيم لإنقاص الوزن في شهر.. تجنب المشروبات الغازية
يفضل تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، مع الحرص على شرب الماء الذى يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى تناول طعام أقل مما يساعد على فقدان الوزن الزائد من الجسم.
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