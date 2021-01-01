

طريقة تحضير رول الأومليت بالجبن الشيدر طريقة تحضير رول الأومليت بالجبن الشيدر

رول الاومليت وجبة سريعة ومغذية يعشقها الاطفال والكبار وسهلة التحضير بالمنزل.



المكونات..



6 بيضات

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1 كوب لبن1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض1/2 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون1 كوب جبن شيدر مبشورخطوات التحضيرسخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.احضري صينية مستديرة متوسطة الحجم قابلة للإستخدام في الفرن ثم ضعي بها القليل من الزيت.احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به البيض و اللبن و الدقيق و الملح و الفلفل.اخلطي المكونات جيدا حتى يصبح المزيج ناعما.ضعي مزيج البيض في الصينية ثم ضعي الجبن الشيدر فوق الأومليت ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.ضعي الأومليت في طبق مسطح ثم قومي بلف الأومليت على هيئة رول.قومي بتقطيع الأومليت الى حلقات متوسطة الحجم.ضعي الأومليت في طبق التقديم ثم قدميها.