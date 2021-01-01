10 نصائح ذهبية من الإفتاء تعينك على الطاعة في رمضان

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عرضت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيديوجراف يوضح 10 نصائح تعين الصائمين على الطاعة خلال شهر رمضان.



وجاء نص الفيديو كالتالى:



- افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس

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- اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك- رتب اوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة- حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك- صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم- لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم- أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر- عليك بكثرة ذكر الله تعالى استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك- احرص على صلاة القيام ومناجاة ارحم الراحمين خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر- اسجد واقرب فاكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.و قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي إن الله سبحانه وتعالى ميز المسلمين بالوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لتحقيق الاستقامة والطاعة.وأضاف "رضا" خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أهم مظاهر شكر الله، التواضع لعباده، فقد كان النبي متواضعا للغاية.وأوضح أنه يجب الاستمرار على الطاعة بعد رمضان ولتحقيق ذلك لابد أن نكون معتدلين، موضحًا أنه يمكن أن الصوم يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نصوم يوم عرفة أو نتقارب إلى الله بأعمال الخير حتى نشعر بلذة الطاعة.