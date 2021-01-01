قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن مصر لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، مشيرا إلى أن البيان الصادر بعد جولة المفاوضات لم يتضمن أي دعوة جديدة لعقد جولة من المفاوضات.
وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر على قناة سي بي سي المصرية إن مصر تتعامل بانفتاح مع جهود رئاسة الاتحاد الإفريقي ونعمل في إطار التكليف الوارد في المسار الإفريقي ولكن حتى الآن ليس لدينا علم بأي مواعيد متفق عليها.
وردا على البيان الصادر من الخارجية الإثيوبية بشأن فشل جولة المفاوضات في كينشاسا قال شكري: إن أيا ما تضمنه البيان فهو كذب كامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة وكل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها يستطيع أن يرى بشكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري والسوداني مرن وراغب في استئناف المفاوضات بدون أي شروط لكن لم يحدث ذلك نظرا للرفض المستمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح.
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التعليقات على مصر ترد على بيان الخارجية الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة
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