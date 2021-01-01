أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب الكليات الفائزة بجوائز مسابقات الابتكار بمساراته الثلاثة، وحصلت كلية الألسن على المركز الثاني في مسابقة الابتكار في مؤتمر الجامعة العلمي بعنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، والذي اقيم تحت رعاية أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس لجنة التقييم بالمسابقة، وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وجاءت مشاركة وحدة الابتكار في كلية الألسن في يوم المؤتمر الأول تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف ا.د رضوى قطيط مدير مركز الابتكار بالكلية، في صورتين: الأولى بعرض قدمته الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجامعة و الأول في مسابقة الابتكار بالكلية، مستوى الليسانس، إسراء جمال، خريجة قسم اللغة الإنجليزية، في جلسة بعنوان "مسار الابتكار قطاع العلوم الإنسانية".
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التعليقات على ألسن عين شمس تفوز بالمركز الثانى في مسابقة الابتكار بـ مؤتمر الجامعة العلمي
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