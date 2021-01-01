ألسن عين شمس تفوز بالمركز الثانى في مسابقة الابتكار بـ مؤتمر الجامعة العلمي



ألسن عين شمس ألسن عين شمس

أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب الكليات الفائزة بجوائز مسابقات الابتكار بمساراته الثلاثة، وحصلت كلية الألسن على المركز الثاني في مسابقة الابتكار في مؤتمر الجامعة العلمي بعنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، والذي اقيم تحت رعاية أ.د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس لجنة التقييم بالمسابقة، وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







وجاءت مشاركة وحدة الابتكار في كلية الألسن في يوم المؤتمر الأول تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف ا.د رضوى قطيط مدير مركز الابتكار بالكلية، في صورتين: الأولى بعرض قدمته الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجامعة و الأول في مسابقة الابتكار بالكلية، مستوى الليسانس، إسراء جمال، خريجة قسم اللغة الإنجليزية، في جلسة بعنوان "مسار الابتكار قطاع العلوم الإنسانية".

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وعرضت فيه الفائزة فكرتها المبتكرة لتعليم اللغات غير اللاتينية مثل العربية واليابانية والعبرية وغيرها باستخدام كروت مبتكرة وأفلام متحركة تربط شكل الحرف بصوته. وقد بدأت الفائزة فعلا بتسجيل ابتكارها وعمل سجل تجاري لها والترويج لفكرتها في تطبيق فعلي لمعنى تأهيل الطلاب والخريجين لأن يكونوا مبتكرين من رواد الأعمال.وجاءت المشاركة الثانية في صورة تقديم الفائزين بالمركز الأول والثاني والثاني مكرر في مسابقة الابتكار الأولى لكلية الألسن "ألسنيون يبتكرون" لأفكارهم الرابحة في معرض الابتكار الذي يجرى على هامش المؤتمر. حيث يقدم الفائزون ابتكاراتهم ويعرضون أفلاما لأفكارهم المبتكرة ويتحدثون عن تجربتهم الممتعة ومدى استفادتهم من المشاركة في المسابقة وفي ورش العمل التي نظمتها وحدة دعم الابتكار بالجامعة لتعريف المشاركين في المسابقة بكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع يستطيعون من خلالها أن يصبحوا من رواد الأعمال ويشاركون في بناء اقتصاد بلادهم. فكانت العروض المقدمة من الفائزة بالمركز الأول، إسراء جمال وفكرة كروت تعليم اللغات غير اللاتينية، وفريق Treelancer الفائز بالمركز الثاني، وفكرة موقع تقديم خدمات للمترجم الحر، وفريق Elas-Techs الفائز بالمركز الثاني مناصفة عن فكرة قاموس عربي-روسي إلكتروني يخدم كل من متعلمي اللغة الروسية من العرب والمترجمين من اللغة الروسية وإليها.