وزير التعليم : لا تراجع عن الامتحانات الإلكترونية في الثانوية العامة



وزير التعليم وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نحن أجرينا ٤٨ مليون امتحانا إلكترونيا في عامين.



وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 .

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وقال وزير التعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية بنظام الاسئلة الجديد ، في شهر يوليو القادم .وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعلن أن الوزارة قررت عقد 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل موعد امتحانات الثانوية العامة النهائي.وقال الوزير: الوزارة ستعلن كل شيء يتعلق بـ موعد امتحانات الثانوية العامة التجريبية، وموعد امتحانات الثانوية العامة الأساسية، ونظام عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل عام قبل نهاية الأسبوع الجاري.خطاب عاجل للمديريات التعليمية استعدادا لامتحانات الثانوية العامةوسبق أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا، لجميع مديريات التربية والتعليم، الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، للاستعداد لامتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021.وتم التأكيد في الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ، ‏ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة، ‏ومسؤول التطوير بكل مدرسة ثانوي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة.‏وتتولى اللجنة إعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة ب‏الشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها، والحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت، والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.‏وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم تسليم كشوف 303 مقرات لجان الإدارة التابعة لقطاعات مديرية التربية والتعليم، في موعد أقصاه 11 أبريل 2021، مع اعتبار هذا الموضوع مهم وعاجل.