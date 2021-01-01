تجارة حلوان : اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول عبر هذا الرابط

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صورة الخبر: تجارة حلوان
تجارة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الاسبوع الجارى ، ومتابعة الدرسة بالفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .
وقال مسؤلو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان انه تم اعتماد نتائج الفرقتين الاولى و الثانية عربى شعبتى الانتظام و الانتساب و تم رفعها على موقع الكلية ليطلع عليها الطلاب .

واشار مسؤلو شئون الطلاب إلى انه جارى اعمال التصحيح لباقى الفرق استعدادا لاعلان نتائجهم خلال الايام القليلة القادمة .

و نوهت الادارة بانه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط :
http://app2.helwan.edu.eg/
و نظمت ادارة رعاية شباب الجامعة مؤخرا مسابقة الطالبة و الطالبة المثاليين وسط اجرائات احترازية من كورونا بتنظيم لجنة الاسر برعاية الشباب ، شهدت منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.

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و تضمنت المسابقة تتضمن المنافسة بين الطلاب فى مجالات المعلومات العامة واللغات والأنشطة الطلابية والشخصية والمظهر والدورات التدريبية، وذلك لاثراء فكر وثقافة الطلاب.

و أعلنت النتائج وسط احتفال الطلاب، وتم تحكيم المسابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة الهام محمد مدير إدارة الأسر الطلابية، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

المصدر: elbalad

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