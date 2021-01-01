أهمها وضعية الجنين.. موانع الولادة الطبيعية وأسباب اللجوء للقيصرية



موانع الولادة الطبيعية وأسباب اللجوء للقيصرية موانع الولادة الطبيعية وأسباب اللجوء للقيصرية

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الولادة الطبيعية تعتبر من أفضل الخيارات للأم بحيث انها تمكنها من العودة الى أنشطتها اليومية بأسرع وقت، علي عكس الولادة القيصرية ولكن في بعض الأحيان قد لا تكون الولادة الطبيعية ممكنة ما يفرض على الطبيب اللجوء الى الولادة القيصرية.



أسباب الولادة القيصرية



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن هناك بالتأكيد عددا من الأسباب تؤدى الى موانع الولادة الطبيعية ومن ضمنها وضعية الجنين حيث ان وضعية الجنين يمكن ان تلعب دورا مهما في تحديد عما اذا كان بإمكان الطبيب إجراء الولادة الطبيعية أم لا، فالوضعية المثلى للجنين عندما يكون رأس الطفل أسفل الرحم وأرجله في الأعلى، وفي حال لم تكن كذلك يمكن ان يمتنع الطبيب عن اجراء الولادة الطبيعية.

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وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، ان وزن الجنين الكبير يمكن ان يكون من ابرز الموانع للولادة الطبيعية ايضاً، فعندما يكون وزن الجنين أكثر من 4 كيلوغرامات، يمكن ان يلجأ الطبيب الى الولادة القيصرية، بهدف تعزيز سلامة الجنين.وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا أن عدم توسع الرحم قد تكون من الحالات الشائعة ايضاً، والتي تمنع بشكل كبير الولادة الطبيعية، حيث ان هذه الحالة قد يصاحبها شعور الأم بآلام الطلق، ولكن في الواقع قد يكون الرحم ضيقاً ولا يسمح بمرور الطفل.وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا، في حال كانت المشيمة هابطة، قد تسبق الطفل في الخروج من المهبل خلال الولادة الطبيعية لذلك قد يوصي الطبيب بالولادة القيصرية، حيث ان هبوط المشيمة يمكن ان يسبب نزيفاً اثناء الولادة الطبيعية وقد يعرّض حياة الطفل للخطر، كما ان الولادة الطبيعية للتوأم قد تكون في أغلب الأحيان صعبة، وقد تفرض على الطبيب اجراء العملية القيصرية.ماهي الولادة القيصريةالولادة القيصرية هي إجراء جراحي لتوليد الجنين من خلال شق جراحي في البطن والرحم كبديل للولادة الطبيعية وبنلجأ للولادة القيصرية في هذه الحالات.- اذا كان الجنين لايصل له الاكسجين بالشكل الكافي أو ضربات قلبه غير منتظمة- اذا كان الجنين في وضع غير طبيعي والوضع الطبيعي هو ان راس الجنين لأسفل وبالتالي أي وضعية تانية مختلفة ممكن يكون فيها خطورة علي الجنين فيلجأ الطبيب للقيصرية كحل أكثر أمانا- بعض حالات التوأم خصوصا لو أكتر من طفلين.- لو كان عندك مشاكل صحية زي مشاكل القلب أو عدوي الجهاز التناسلي.- لو كانت ولادة طفلك الأول قيصرية في الأغلب ينصحك الطبيب بالولادة القيصرية لطفلك التاني لأسباب ليها علاقة بطبيعة الجراحة الأولي.