تعرف على طرق الوقاية من مضاعفات القدم السكرى



مضاعفات القدم السكرى مضاعفات القدم السكرى

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن الإصابة بمرض القدم السكرى تؤدي إلى حالات تشكل تهديدا للحياة، فالشخص المريض إذا أهمل في العلاج يمكن أن يفقد زراعه أو ساقه، لهذا فمن الضروري للغاية معرفة أسباب وأعراض وعواقب داء القدم السكرى.



أعراض الإصابة بالسكري



وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن لألم بالقدمين هو شيء لا يرغب أحد في تجربته ومع ذلك، فهو يعد أحد الأعراض المبكرة التي يعاني منها المريض عند الإصابة بمرض السكري، فمثلا يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى ألم حارق فيصبح الجلد شديد الحساسية ولا يعود يتحمل أي شيء تقريبا حتى الجوارب والأحذية والأغطية تسبب الألم.

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وأضاف الدكتور وليد الدالى ، أن وجود الأقدام الباردة هو مشكلة شائعة لدى النساء، ولكن للأسف، يعاني كلا مرضى السكري من الرجال والنساء من هذه المشكلة، ويمكن أن تصبح أقدام مرضى السكري فجأة دافئة وسميكة ومتورمة وحمراء، كما يمكن للمريض أيضا أن يشعر بتنميل مفاجئ، كما لو أن النمل يمشي على القدم، وهذا يمكن ان يكون بسبب الالتهاب او العدوى، ومرضى السكري من النوع ٢ هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية.طرق الوقاية من القدم السكريوأكد أن طرق الوقاية من القدم السكري، تبدأ بالحفاظ على نسبة السكر بالدم، فمن المهم لمريض السكري الاهتمام بتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم، والعمل على الحفاظ عليها في المعدلات الطبيعية واتباع إرشادات الطبيب، والنمط الغذائي السليم، ويجب تناول الأدوية في مواعيد منتظمة مع الحرص على الفحوصات والتحاليل المنتظمة للتعرف على نسبة السكر ومنها إجراء تحليل السكر التراكمي كل 3 أشهر.