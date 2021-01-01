

علاج نزلة برد الصيف بطرق طبيعية ومختلفة.. تعرف عليها علاج نزلة برد الصيف بطرق طبيعية ومختلفة.. تعرف عليها

نزلة البرد والحساسية في الصيف لها سمات متشابهة مثل سيلان الأنف والعطس والاحتقان والحكة أو التهاب الحلق ، ولكن نزلة البرد في الصيف عمومًا تشمل أيضًا أعراضًا أخرى مثل التعرق والحمى والسعال، ويمكن علاج نزلة البرد الصيفي بطرق مختلفة، كما يمكن استخدام ادوية علاج البرد الصيفي او الطرق الطبيعية.



مدة نزلة البرد الصيفي

وإذا اختفت الأعراض بعد أسبوعين ، فمن المحتمل أن تكون قد أصبت بنزلة برد صيفية وصلت إلى نهايتها، وتميل أعراض الحساسية إلى الاستمرار لفترة أطول ، وتميل إلى أن تكون ثابتة، كما تميل أعراض البرد أيضًا إلى أن تبدأ بشكل خفيف ، وتزداد سوءًا بمرور الوقت ثم تعود إلى الحالة الخفيفة.



وبداية الأعراض مختلفة أيضًا مع نزلة البرد ، يمكن أن تظهر الأعراض الفردية في أوقات مختلفة ، بينما عند الحساسية ، تميل جميعها إلى الظهور مرة واحدة. إذا كانت الأعراض لديك تميل إلى التفاقم إذا سافرت إلى منطقة مختلفة ، فمن المرجح أن تكون لديك حساسية أيضًا ، لأن مسببات الحساسية المحتملة والنباتات الملقحة يمكن أن تختلف بشكل ملحوظ من مكان إلى آخر.

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وتستمر نزلات البرد في الصيف بشكل عام تقريبًا مثل أي برد شتوي ، والذي يكون في المتوسط ​​حوالي عشرة أيام في المجموع ، وتميل الأعراض إلى التحسن بشكل كبير في اليوم السابع، ويميل الأطفال إلى الإصابة بنزلة برد أسرع بكثير من البالغين ، عادةً في أقل من أسبوع ، ومع ذلك ، اعتمادًا على عوامل مثل العمر ونمط الحياة ، قد يعاني بعض البالغين من نزلة برد لمدة تصل إلى أسبوعين.كلما اعتنيت بنفسك أكثر وحرصت على اعتماد علاجات العناية بالبرودة ، كلما تمت إزالة البرد بشكل أسرع ، ومع ذلك ، إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من أسبوعين ، فمن المهم أن ترى طبيبك، وإذا زادت الأعراض بشكل كبير ، أو كنت معرضًا لخطر تحول برد الصيف إلى مرض خطير بسبب عمرك أو ظروف صحية أخرى .أدوية علاج البرد الصيفيتعتمد مدة البرد على نظام المناعة في الجسم ، والذي يمكن أن يعتمد على السوائل التي نشربها والأطعمة التي نتناولها والأنشطة التي نشارك فيها، ويمكن أيضًا تطبيق العديد من علاجات البرد الشتوي الكلاسيكية على نزلات البرد الصيفية ، و كثير منهم معروفون. يشملوا:الحصول على قسط وافر من النوم والراحة، ويجب أيضًا أن تحاول تجنب الكثير من الإجهاد والنشاط المفرط الذي قد يتحدى جهاز المناعة لديك.البقاء رطبًا وتغذيةبينما لا يمكنك طرد نزلات البرد الصيفية من نظامك ، فإن شرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) يمكن أن يساعد في منع الجفاف، ويمكن أن يكون عصير البرتقال مفيدًا بسبب محتواه من فيتامين سي ، ويمكن أن تكون المشروبات الساخنة مثل الشاي مهدئة وتخفيف الأعراض، وتجنب المشروبات التي تسبب الجفاف مثل القهوة ومشروبات الطاقة والكحول ، وتأكد من تناول الفيتامينات والمعادن بكثرة.تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز المناعة مثل الزنك والحديد وفيتامين سي.الحفاظ على نظافة يديكنظرًا لأن الجراثيم تنتشر عادةً بشكل مباشر أو غير مباشر من الأشخاص المعديين إلى الأشخاص الأصحاء باليد ، فإن أعظم دفاع لك هو تبني "نظافة اليدين"، ويعني هذا في الأساس أنه يجب عليك غسل يديك كثيرًا (وبشكل صحيح) عدة مرات في اليوم بالكثير من الماء الدافئ والصابون، وتعتبر معقمات اليدين مفيدة أيضًا ويجب استخدامها في أماكن مثل أماكن العمل والفصول الدراسية ومكاتب الأطباء ، وتعد الإصدارات المصغرة التي يمكن وضعها في حقيبة اليد أو صندوق القفازات مثالية للاستخدام اليومي.قضاء الوقت في الهواء الطلقمن المؤكد أنك قد لا تشعر برغبة في مواجهة العالم في الخارج ، ومع ذلك ، فهذه حقيقة أننا أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد صيفية في الداخل بدلاً من الهواء الطلق، تشكل الأماكن المغلقة والبيئات المكيفة العديد من مخاطر مشاركة الفيروسات ، ويمكن أن تزيد في النهاية من فرص إصابتك بالمرض في الصيف، كما انه ليس من الحكمة المشاركة في الأنشطة الشاقة ، ومع ذلك ، فإن القليل من الاسترخاء في الشمس يمكن أن يفيد بالفعل لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تساعد أيضًا في قتل فيروسات البرد.جرب العلاجات العشبيةلا يمكن للأعشاب أن تقتل أو تقاوم البرد ، ومع ذلك ، تظهر بعض الدراسات أنها يمكن أن تساعد في دعم نظام المناعة ، ومساعدة جسمك على محاربة البرد، وتشمل هذه جذر عرق السوس ، والبلسان ، والكلاسيكية مثل الزنجبيل والثوم.معالجة الأعراض، بينما لا يوجد علاج لنزلات البرد ، يمكن أن يقترح طبيبك أو الصيدلي المحلي عددًا من العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية بما في ذلك مخفضات الحمى ومزيلات احتقان الأنف ومثبطات السعال التي قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض.