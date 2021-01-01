علاج التهابات الجيوب الأنفية .. إليك أهم الأدوية المستخدمة



علاج التهابات الجيوب الأنفية علاج التهابات الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية من الأمور المحيرة بالنسبة لبعض الأفراد حيث يجربون كل الحيل مثل غسل الأنف بالماء المالح أو استنشاق البخار ولكن دون جدوى حيث يستمر الانزعاج والشعور بالألم حتى وإن قل بعض الشئ ، مما يجعلهم بحاجة لتناول بعض الأدوية أو البخاخات للتمكن من علاج التهابات الجيوب الأنفية نهائيا.



يتمكن الأشخاص في كثير من الأحيان من علاج التهابات الجيوب الأنفية عن طريق استخدام بعض الأدوية أو البخاخات ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها خاصة اذا كان من يستخدمها في مرحلة متقدمة من العمر أو مصاب بمرض مزمن أو حامل .



إليك أبرز طرق علاج التهابات الجيوب الأنفية وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday ".

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ادوية تعالج التهابات الجيوب الأنفيةقد يساعد تناول الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية في تخفيف الأعراض المؤلمة.يمكن للأشخاص تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، مثل:أسيتامينوفينايبوبروفيننابروكسينأسبرينتساعد هذه الأدوية في تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهابات الجيوب الانفية بما في ذلك آلام موضعية، الحمى ، و الصداع .بخاخات علاج الجيوب الأنفيةيمكن للناس استخدام بخاخات الأنف التي تصرف بدون وصفة طبية لتقليل التورم والاحتقان في الممرات الأنفية.ويجب على الأشخاص توخي الحذر عند استخدام بخاخات الأنف فى علاج التهابات الجيوب الأنفية، وخاصة أنواع معينة من بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان. قد يتسبب سوء استخدام بخاخات الأنف في حدوث آثار جانبية.قد يؤدي استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان مثل أوكسي ميتازولين (أفرين) لفترة طويلة إلى زيادة الاحتقان ، لذلك يجب على الأشخاص عدم استخدامها لفترة أطول من المدة الموصى بها الموضحة على العبوة.ويوجد نوع اخر منها وهى بخاخات أنف كورتيكوستيرويد ، مثل تريامسينولون (ناساكورت) ، وهي متاحة بدون وصفة طبية، تساعد هذه البخاخات في علاج التهابات الجيوب الأنفية وتورمها وتكون آمنة عندما يستخدمها الشخص وفقًا لتوجيهات الطبيب.تنبيهمن المهم اتباع نصيحة المنتج بعناية لتجنب نزيف الأنف أو الآثار الجانبية الضارة الأخرى، و إذا كان الشخص يعاني من حالة طبية حالية أو كان حاملاً ، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل استخدام بخاخات الأنف أو أى وسيلة أخرى عند علاج التهابات الجيوب الأنفية.