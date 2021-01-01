لشعر وبشرة صحية..وصفات منقوع البقدونس الجمالية



منقوع البقدونس منقوع البقدونس

قدمت الصيدلانية آيه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية والجمالية لاستخدام منقوع البقدونس.



وصفات طبيعية من منقوع البقدونس..



يستخدم منقوع البقدونس كغسول ممتاز لشطف الشعر الغامق، وكمضاد لقشر الشعر كما يستخدم في تنظيف البشرة الدهنية أو المصحوبة بظهور حب الشباب لما له من تأثير فعال في تخليص المسام من الدهون الزائدة والقاذورات المترس

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كما يمكن استعمال منقوع البقدونس كغسول وغرغرة للفم وللتغلب على الروائح الكريهة لبعض المأكولات مثل الثوم ويمكن مضغ بعض أعواد منه.من فوائد البقدونس المغلي أنه يستخدم في التجميل ولإزالة البقع والحبوب والبثور من على الوجه بغسل الوجه بمنقوعه مرتين في اليوم، كما يساعد على تصفية البشرة بغسلها صباحاً ومساءً لمدة أسبوع بمغلي ما مقداره ثلاث ملاعق كبيرة في نصف لتر ماء لمدة 15دقيقة ويستعمل فاتراًومن فوائد البقدونس المغلي أنه يستخدم لإزالة الرؤوس السوداء، فإذا كنتِ تعانين من كثرة انتشار الرؤوس السوداء على بشرتك ، وتبحثين عن طرق مختلفة للقضاء على هذه المشكلةطريقة سهلة ومفيدة للقضاء على الرؤوس السوداء وهي:- اخفقي البقدونس فى الخلاط الكهربائى ، ثم حضري بخار ماء .- وضعي البقدونس المخفوق على أماكن الرؤوس السوداء ،و عرضي وجهك لبخار الماء وخليط البقدونس عليه لمدة خمس دقائق ، ثم افركي الرؤوس السوداء بالبقدونس ويترك قليلاً على الوجه.للبشرة الدهنية :يمكنك عمل قناع البقدونس إذا كانت بشرتك دهنية وذلك بفرم كمية من البقدونس بمقدار ملعقتين ، ثم توضع في ماء مغلي لمدة عشر دقائق ، ثم تصفى الخلاصة وتخلط ببياض بيضة أو قليل من الحليب وتوضع على بشرة الوجه والرقبة والصدر والظهر لمدة نصف ساعة ، ثم تغسل بماء دافيء يعقبه ماء بارد ، وينصحك الخبراء بتكرر هذه العملية كل أسبوع حتى الحصول على بشرة صافيه.لتفتيح لون البشرة :عن طريق سحق باقةٍ من أوراق البقدونس وإضافة عدة ملاعقٍ من اللبن الرائب أما الخليط الذي يتم الحصول عليها فيوضع على الوجه على شكل قناع ويزال بعد 20 دقيقة.لنعومة الوجه وإزالة البقع الصباغية :ينصح بدهن الوجه بمنقوع البقدونس صباحاً ومساءً أو بسحق ثلاث ملاعق طعام من أوراق البقدونس المسحوقة وتغلى بـ 15 دقيقة فى 200 جم من الماء يصفى وبعد ذلك يدهن الوجه بقطعة من القطن مبللة.استخدمي مغلي البقدونس لما له من فوائد عديدة وضحناها فيما سبق، وللمحافظة على بشرتك نضرة خاليةً من الشوائب.