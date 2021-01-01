تتبيلات الفراخ
مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ تحتاج أغلب النساء إلى معرفة بعض الطرق التى تسهل من عملية الطبخ.
لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق وتتبيلات الفراخ بجميع أنواعها من كفتة الفراخ وشوى الفراخ والكبد والقوانص.
تتبيله البانية
نصف كوب ماء بصل
نصف كوب ماء
طماطم
علبة زبادي
ملح وفلفل أسود
م ك عصير ليمون
طبقه البانية
٢كوب بقسماط
٢كوب دقيق
كوب لبن
٤بيضه
٤ م ك نشا
٢م ص بيكنج بودر
الدبابيس
٢ كوب دقيق
كوب ماء
م ك نشا
م ك بقسماط مطحون
نصف م ك بيكنج بودر
م ك كركم
زعتر وروزماري
ملح وفلفل أسود
الأجنحة
بصلة مفرومة
١ طماطم مبشورة
م ك عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
شطة
م ك صلصة
٢ م م زيت
الشاورما
م ك من بهارات الشاورما
م ك زبادي
فلفل ألوان
بصل
زيت
عصير ليمون
خل.
شيش طاووق
٢ م ك زبادي
زيت
م ك صلصة
م ك عصير ليمون
م ك خل
م ص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود وكزبرة
٢فلفل ألوان
بهارات الشيش طاووق
المشاوي
نصف كوب حليب
٢ م ك صلصة
٢ م ك كاتشب
ملح
عصير ليمون
خل
زيت
بهارات الشوي
الكبد والقوانص
بصل مفروم
طماطم مفروم
نصف م ص ملح
فلفل أسود
عصير ليمون
ثوم بودر
بصل بودر
كفته فراخ
ربع كيلو
ورق بقدونس
م ك زبده
م ص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود
كاري وكركم
بصل مفروم او ماء بصل
زيت
التعليقات على تتبيلات الفراخ بجميع أنواعها لسهولة الطبخ فى رمضان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق