طريقة عمل مخلل سريع
تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل مخلل سريع لتتمكن من تقديمه على مائدة رمضان الأسبوع المقبل خاصة أن بعض أنواع المخلل تحتاج وقتا كبيرا حتى تنضج.
نقدم لكم طريقة عمل مخلل سريع لـ 4 أنواع من المخللات، هى: مخلل الزيتون ومخلل الخيار ومخلل الجزر ومخلل القرنبيط .. جميع الوصفات من تقديم الشيف نجلاء الشرشابى صاحبة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
طريقة عمل مخلل الزيتون السريع
مقادير مخلل زيتون سريع
1 كيلو زيتون أخضر
ماء حسب الحاجة
ثلاثة أرباع كوب ملح
نصف كوب عصير ليمون
نصف كوب هريسة شطة
ربع كوب خل
نصف كوب ليمون مشقوق
4 عود كرفس
زيت للوجه
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
طريقة عمل مخلل الزيتون السريع
* يوضع الزيتون في الماء المغلي على النار ثم يرفع الزيتون من الماء ثم يوضع الليمون فى الماء المغلى على النار.
* يخلط الزيتون والليمون فى البرطمان مع باقى المكونات مع إضافة ماء سلق الليمون حتى تغطى كل الخليط ثم يضاف الزيت على الوجه ويترك لمدة 10 أيام حتى النضج .
طريقة عمل مخلل خيار وجزر سريع
مقادير مخلل خيار وجزر سريع
خيار
جزر
خل
ملح
عصير ليمون
ثوم
فلفل حار
ماء
طريقة عمل مخلل خيار وجزر سريع :
* سخنى الماء على النار ثم أضيفى الخل والليمون والملح
* قطعى الثوم والفلفل شرائح وضعيها مع الخيار والجزر المقطع
* أضيفى خليط الماء للخيار والجزر فى برطمان محكم الغلق يفضل أن يكون زجاجي وإنتظرى حتى يبرد تماماً ثم اتركيه ليلة ويمكنك بعد ذلك استخدامه وستتمتعي بمذاق رائع، وللحفاظ عليع أطول فترة ممكنة ضعيه فى الثلاجة .
طريقة عمل مخلل قرنبيط سريع
مقادير مخلل قرنبيط سريع
قرنبيط
بنجر
ماء
ملح
خل
ثوم
فصوص حبهان
كرفس
طريقة عمل مخلل قرنبيط سريع
* يسلق القرنبيط فى الماء على النار مع البنجر ثم ينزع القرنبيط من الماء
* يخلط ماء السلق مع الملح والخل ثم يضاف على القرنبيط وقلب بلطف.
* نضع الثوم وفصوص الحبهان والكرفس مع مخلل القرنبيط ويترك حتى النضج ثم يستخدم وقت الحاجة.
التعليقات على 4 أنواع مختلفة .. طريقة عمل مخلل سريع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق