4 أنواع مختلفة .. طريقة عمل مخلل سريع



طريقة عمل مخلل سريع طريقة عمل مخلل سريع

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل مخلل سريع لتتمكن من تقديمه على مائدة رمضان الأسبوع المقبل خاصة أن بعض أنواع المخلل تحتاج وقتا كبيرا حتى تنضج.



نقدم لكم طريقة عمل مخلل سريع لـ 4 أنواع من المخللات، هى: مخلل الزيتون ومخلل الخيار ومخلل الجزر ومخلل القرنبيط .. جميع الوصفات من تقديم الشيف نجلاء الشرشابى صاحبة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



طريقة عمل مخلل الزيتون السريع



مقادير مخلل زيتون سريع

1 كيلو زيتون أخضر

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ماء حسب الحاجةثلاثة أرباع كوب ملحنصف كوب عصير ليموننصف كوب هريسة شطةربع كوب خلنصف كوب ليمون مشقوق4 عود كرفسزيت للوجه2 ملعقة كبيرة حبة البركةطريقة عمل مخلل الزيتون السريع* يوضع الزيتون في الماء المغلي على النار ثم يرفع الزيتون من الماء ثم يوضع الليمون فى الماء المغلى على النار.* يخلط الزيتون والليمون فى البرطمان مع باقى المكونات مع إضافة ماء سلق الليمون حتى تغطى كل الخليط ثم يضاف الزيت على الوجه ويترك لمدة 10 أيام حتى النضج .طريقة عمل مخلل خيار وجزر سريعمقادير مخلل خيار وجزر سريعخيارجزرخلملحعصير ليمونثومفلفل حارماءطريقة عمل مخلل خيار وجزر سريع :* سخنى الماء على النار ثم أضيفى الخل والليمون والملح* قطعى الثوم والفلفل شرائح وضعيها مع الخيار والجزر المقطع* أضيفى خليط الماء للخيار والجزر فى برطمان محكم الغلق يفضل أن يكون زجاجي وإنتظرى حتى يبرد تماماً ثم اتركيه ليلة ويمكنك بعد ذلك استخدامه وستتمتعي بمذاق رائع، وللحفاظ عليع أطول فترة ممكنة ضعيه فى الثلاجة .طريقة عمل مخلل قرنبيط سريعمقادير مخلل قرنبيط سريعقرنبيطبنجرماءملحخلثومفصوص حبهانكرفسطريقة عمل مخلل قرنبيط سريع* يسلق القرنبيط فى الماء على النار مع البنجر ثم ينزع القرنبيط من الماء* يخلط ماء السلق مع الملح والخل ثم يضاف على القرنبيط وقلب بلطف.* نضع الثوم وفصوص الحبهان والكرفس مع مخلل القرنبيط ويترك حتى النضج ثم يستخدم وقت الحاجة.