أخطاء في الصلاة إذا فعلتها عليك بسجود السهو.. الإفتاء تكشف عنها

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما هى أخطاء الصلاة التي توجب سجدة السهو ما هي”؟

وشرح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أخطاء الصلاة التي توجب سجدة السهو، منوها أنها متعددة، ومنها: إذا قام المصلي من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة ونسي التشهد الأوسط ، فهنا يكمل الركعة الثالثة حتى نهاية الصلاة ويسجد قبل التشهد.

وأضاف، أن الحالة الثانية، تكون في حالة الشك في عدد الركعات، فهنا يبني على الأقل ويكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة، وهي ترك المصلي الدعاء وهو القنوت في صلاة الفجر، ففقهاء الشافعية يرون بان القنوت سنة مؤكدة وتركه يحتاج إلى سجود السهو قبل التسليم.

المصدر: elbalad

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