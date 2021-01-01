قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة

أفادت السفارة العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية أليوم، الثلاثاء، أنها حصلت على موافقة من الحكومة الأردنية لدخول الطلبة العراقيين برّاً عبر منفذ طريبيل – الكرامة.
وذكر سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري في بيان له : "بعد التنسيق مع السلطات الأردنية والعراقية، جرى الحصول على موافقة لدخول الطلبة العراقيين إلى المملكة (برا) عبر منفذ طريبيل – الكرامة".
وأضاف أنه "يشترط عند الدخول إبراز الشخص ما يثبت أنه طالب إضافة إلى الالتزام بجميع التعليمات التي تتعلق بفحص PCR".
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