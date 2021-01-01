قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة

صورة الخبر: قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة
قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة

أفادت السفارة العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية أليوم، الثلاثاء، أنها حصلت على موافقة من الحكومة الأردنية لدخول الطلبة العراقيين برّاً عبر منفذ طريبيل – الكرامة.

وذكر سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري في بيان له : "بعد التنسيق مع السلطات الأردنية والعراقية، جرى الحصول على موافقة لدخول الطلبة العراقيين إلى المملكة (برا) عبر منفذ طريبيل – الكرامة".

وأضاف أنه "يشترط عند الدخول إبراز الشخص ما يثبت أنه طالب إضافة إلى الالتزام بجميع التعليمات التي تتعلق بفحص PCR".

وتابع "السفارة تعمل الآن بالتنسيق مع المسؤولين في المنفذ على جانبي الحدود العراقية – الأردنية (منفذ طريبيل – الكرامة) لأجل ضمان انسيابية مرور الطلبة".

واعرب السفير عن أمله بأن يشمل هذا القرار جميع العراقيين المقيمين في المملكة في المستقبل القريب.

وأضاف "هذا الطلب سيخفف العبء عن الآلاف من الطلبة الراغبين بالسفر برا، وبما يسهل التحاقهم بجامعاتهم ومعاهدهم".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قرار أردني عاجل بشأن دخول الطلبة العراقيين إلى المملكة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45298

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager