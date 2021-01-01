أخطاؤك لا تغتفر .. فاروق جعفر يفتح النار على ميدو



فاروق جعفر يفتح النار على ميدو فاروق جعفر يفتح النار على ميدو

شن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، هجوما حادا على اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، قائلا :"ماينفعش اللي بتعمله والرياضة زي الجيش، ولما تشوف اللي اقدم منك تقوم تقف".



وأضاف جعفر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"الكلام المتداول على السوشيال ميديا كله كذب، والكلام بيتقال ويتحور والاعلام الرياضي منظم بعض الشيء وعلينا الحذر من البلبلة والحفاظ على بلدنا".



وتابع :"كل اللي بيقوله ميدو غلط، ومن شهرين اتكلم عن خالد الغندور بشكل لا يليق"، موجها حديث لميدو :"الكورة زي الجيش ولما تشوف حد اكبر منك بيوم واحد لازم تقوم تقف".

قد يعجبك أيضا...

وأكد أن اللاعب الدولي السابق احمد حسام ميدو ليس موضوع ثقة من الجمهور بسبب أخطائه، متابعا :" يعني هو الوحيد اللي عمل تجارب عالمية وتاريخ، امال صلاح عمل ايه بقى وصلاح خلوق جدا ومينفعش نحطه في مقارنة".وأكمل أن خطأ ميدو مع حسن شحاته و منتخب مصر لا يغتفر.