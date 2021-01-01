مكياج عيون لامع.. 6 أفكار مبتكرة اختارى منها اللى يناسبك



مكياج عيون لامع مكياج عيون لامع

العيون وحدها هي القادرة على منح مكياجك التألق الذي تتمنيه، وهو ما يجعل الاهتمام بها يأتى على رأس أولويتنا في رسم المكياج، لكن لا شىء يمنح البريق للعيون مثل كحل العيون أو الأيلاينر اللامع، لقدرته على إبراز جمال العيون فهو مستوى راقٍ من المكياج، وربما ذلك ما جعله يتصدر اتجاهات الجمال في العالم لعام 2021.



ومن السهل الوصول إلى هذا التألق باستخدام الآيلاينر اللامع، ولتحصلى على المظهر الذي يناسبك، مع التأكيد على أن العيون اللامعة تصلح لجميع الأوقات، لكن إذا كان هدفك الخروج بها أثناء النهار فيمكنك الاكتفاء بميكاج وملابس بسيطة، وترك العيون هي النقطة المحورية الرئيسية اللافتة في مظهرك.



وفي هذا التقرير نرصد لك الأشكال المختلفة التي يمكنك تجربتها، وبعض دروس الكحل اللامعة لمساعدتك على الخروج بأفضل مظهر للعيون اللامعة، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع bounjour

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هذا هو أبسط مظهر يمكنك القيام به، فقط ارسمي الكحل السائل على طول خط رموشك، لتحصلي على خط رفيع من البريق.إذا كنت تريدين المزيد من البريق لمظهرك، يمكن عمل بطانة لامعة سميكة مجنحة، تمامًا كما تفعلين مع البطانة السوداء العادية.هذه إطلالة أخرى للبطانة المجنحة يمكنك تجربتها، فهي أرق وستعطي لمسة من التألق من خلال خط الرموش السفلي أيضًا.هذا مظهر مثير ورائع، حيث يتم استخدام بطانة لامعة لتفتيح المظهر حول العينين، مع تكثيف الخط الأسود أيضًا، ضعي بطانة برسمة عين القطة ثم مري على طول الجزء السفلي أو العلوي باستخدام بطانة لامعة تختاريها.هذا المظهر الجرافيكي الذي يلعب على التباين الشديد ويكون أكثر مرحًا وجرأة، ضعي بطانة سوداء مجنحة ثم ارسمي مخططها الخارجي باستخدام بطانة لامعة.يمكنك أيضًا القيام بشيء مختلف تمامًا وإضافة بريق إلى رموشك السفلية فقط وترك الجزء العلوي من العيون صافيًا.