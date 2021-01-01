العيون وحدها هي القادرة على منح مكياجك التألق الذي تتمنيه، وهو ما يجعل الاهتمام بها يأتى على رأس أولويتنا في رسم المكياج، لكن لا شىء يمنح البريق للعيون مثل كحل العيون أو الأيلاينر اللامع، لقدرته على إبراز جمال العيون فهو مستوى راقٍ من المكياج، وربما ذلك ما جعله يتصدر اتجاهات الجمال في العالم لعام 2021.
ومن السهل الوصول إلى هذا التألق باستخدام الآيلاينر اللامع، ولتحصلى على المظهر الذي يناسبك، مع التأكيد على أن العيون اللامعة تصلح لجميع الأوقات، لكن إذا كان هدفك الخروج بها أثناء النهار فيمكنك الاكتفاء بميكاج وملابس بسيطة، وترك العيون هي النقطة المحورية الرئيسية اللافتة في مظهرك.
وفي هذا التقرير نرصد لك الأشكال المختلفة التي يمكنك تجربتها، وبعض دروس الكحل اللامعة لمساعدتك على الخروج بأفضل مظهر للعيون اللامعة، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع bounjour
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مكياج عيون لامع.. 6 أفكار مبتكرة اختارى منها اللى يناسبك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق