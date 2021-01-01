7 حيل تساعدك على إقناع طفلك بتناول الطعام الصحى.."شكل الأكل بيفرق"



حيل تساعدك على إقناع طفلك بتناول الطعام حيل تساعدك على إقناع طفلك بتناول الطعام

من المتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة في جميع أنحاء العالم إلى 250 مليون بحلول عام 2030، والجميع يعرف مدى صعوبة جعل الأطفال يأكلون طعامًا صحيًا، خاصة إذا كانوا من الصعب إرضائهم في الأكل.



تعانى الكثير من الأمهات فى محاولة إطعام أطفالها بعض الوجبات الصحية، حيث طغت الوجبات السريعة وغير المفيدة على نمط حياتهم، ولكن يمكن أن تكون بعض الحيل الصغيرة مفيدة للغاية، وتجعلك تقنعين طفلك بسهولة بتناول الطعام الصحى، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض النصائح لإقناع أطفالك:



1. اصنعى نسخًا صحية أكثر من الأشياء التي يحبونها بالفعل:

قد تكون الأطعمة السريعة مغرية لتناولها بشكل منتظم، لكن تناول الأطعمة غير الصحية قد يكون لها تأثير سئ على طفلك فى المستقبل، ولمكافحة ذلك، يمكنك تعديل أطباق أطفالك المفضلة غير الصحية عن طريق إضافة مكونات معينة كالخضروات أو استبدالها بمكونات صحية.



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2. تحويل الطعام إلى أشكال وأحجام ممتعة:لا شيء يجعل الأطفال أكثر حماسًا لتناول الطعام أكثر من أن يأتي طعامهم بأشكال ممتعة، ويمكن للحيوانات أو الرسوم المتحركة أو الأرقام أو الحروف أو حتى الديناصورات القيام بهذه الحيلة، و يمكن لوجبة ذات مظهر لطيف أن تحدث فرقًا كبيرًا في اهتمام الأطفال بطعامهم لفترة كافية لتناوله.3. حاولى إقناعهم من خلال شخصيات الأفلام المفضلة لديهم:يشعر الكثير من الآباء بالقلق من أن التلفاز والأفلام وألعاب الفيديو يمكن أن تكون غير صحية لأطفالهم، ومع ذلك، وجدت دراسة أنه عندما يشاهد الأطفال الرسوم المتحركة التي تعزز الأكل الصحي، فإنهم يتخذون خيارات أفضل عندما يتعلق الأمر بالطعام، لذلك من الأفضل أن تراقبين ما يشاهده أطفالك على التلفزيون.4. اجعلى الوجبات الخفيفة الصحية سهلة المنال:في كثير من الأحيان، عندما يعود الأطفال إلى المنزل من المدرسة أو ممارسة الرياضة، يكونون جائعين ويريدون تناول شيء ما، قد تكون هذه فرصة رائعة لجعلهم يأكلون وجبة خفيفة صحية، لذا اجعلى هذه الخيارات في مكان قريب، و يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تناول فواكه طازجة أو شرائح جزر جاهزة للقضم.5. حاولى إدخال الخضار والفواكه إلى وجباتهم:يمكنك إضافة الفواكه إلى العصائر أو تقطيعها جيدًا بما يكفي لوضعها في أطباقهم المفضلة، و على الرغم من أن هذه الحيلة يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنه من الجيد دائمًا إخبار الأطفال أن الخضروات ضرورية لأجسامنا وأنه يجب علينا تناولها يوميًا.6. تحدثى بشكل إيجابي عن المكونات الصحية:يلتقط الأطفال الكثير من الإشارات من آبائهم ومعلميهم وإخوتهم وحتى التلفزيون، يمكنك استخدام ذلك لصالحك عندما يتعلق الأمر بالطعام، بشكل عام، يعترفون أيضًا بعبارات مثل، "هذا لذيذ"، بدلاً من نهج "كل هذا لأنه مفيد لك".7. قومى بإقران شيء يحبه مع شيء لا يحبونه:هذه الحيلة بسيطة جدًا، ضعى شيئًا لا يحبه أطفالك فى شيء يحبونه، تظهر الأبحاث أن إقران الأطعمة المفضلة لديهم بالخضروات طريقة رائعة لتعريف الأطفال بالخضروات، خاصة إذا كان طفلك يعاني من انتقائية في تناول الطعام.