كشف الفرق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى التحقيقات بخصوص أزمة السفينة البنمية التى كانت جانحة بقناة السويس، حيث تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة بحوالى مليار دولار بصورة مبدئية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات على هامش حضور وزيرة الصحة لتقديم تطعيمات كورونا للعاملين بالهيئة، أنه حصلت جهات التحقيق على الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التابعة لشركة "إيفر جرين"، حيث أنه جارٍ العمل على تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة تفاصيل أزمة جنوح السفينة، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة .
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، وأنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.
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التعليقات على الفريق أسامة ربيع: مليار دولار خسائر جنوح إيفر جيفن وتفريغ الصندوق الأسود
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