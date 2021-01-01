الفريق أسامة ربيع: مليار دولار خسائر جنوح إيفر جيفن وتفريغ الصندوق الأسود



جنوح إيفر جيفن جنوح إيفر جيفن

كشف الفرق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى التحقيقات بخصوص أزمة السفينة البنمية التى كانت جانحة بقناة السويس، حيث تم تقدير قيمة الخسائر المبدئية لفترة جنوح السفينة بحوالى مليار دولار بصورة مبدئية.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات على هامش حضور وزيرة الصحة لتقديم تطعيمات كورونا للعاملين بالهيئة، أنه حصلت جهات التحقيق على الصندوق الأسود للسفينة البنمية "إيفر جيفن" التابعة لشركة "إيفر جرين"، حيث أنه جارٍ العمل على تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة تفاصيل أزمة جنوح السفينة، ويجرى استكمال التحقيقات اللازمة فى الواقعة .



وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، وأنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.

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وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "تم وعد الجميع بانتظام عمل الممر الملاحى لقناة السويس فى هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لانتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم للممر الملاحى".وكانت قد شهدت منطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، زيارة وزيرة الصحة والسكان، وذلك لبدء فعاليات تلقيح العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا، حيث قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتوجه بالشكر لوزيرة الصحة على دعمها للأطقم بقناة السويس، ومن المقرر أن يبدأ التطعيم للمرشدين وبعدها كل من يتعامل مع تلك المنظومة بالكامل يتلقى جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا حيث أنه فور وصول الجرعات سيتم تطعيم كافة العاملين بقناة السويس لحين الانتهاء منهم، حيث تقدم بطلبات التطعيم حوالى 90% من العاملين بهيئة قناة السويس .