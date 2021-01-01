زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه



أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو

طلب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من إدارة النادي تعديل عقده بصورة رسمية ومساواته بالقيمة المالية، التي يحصل عليها معظم زملاءه في الفريق الكروى، وذلك بعدما أصبحت قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها زيزو هي الأقل في الفريق.



وكشف مصدر داخل فريق الزمالك أن أحمد سيد زيزو يحصل علي 3 مليون جنيه في الموسم الواحد وهي القيمة التي اتفق عليها اللاعب مع إدارة الزمالك وقت التعاقد معه، وأضاف المصدر ان زيزو طلب الحصول علي 10 ملايين جنيه في الموسم وهي القيمة المتوسطة في معدل عقود اللاعبين في الزمالك، خاصة انه أصبح أحد الأوراق المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض، ولا تزال إدارة النادى تدرس إمكانية تعديل عقد زيزو خلال الفترة المقبلة من عدمها.



وربما يكون التراجع في المستوي الفني لاحمد سيد زيزو خلال المباريات الماضية كان بسبب انشغال اللاعب بملف تعديل عقده في ظل تلقيه وعدا من عبد الحليم علي مدير الكرة السابق في الفريق بتعديل عقده في الفترة الماضية ولم يتم تنفيذ الوعد ليتراجع مستوي اللاعب نتيجة عدم تركيزه مع الفريق.

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من ناحية اخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث السنغالي، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام تونجيث السنغالي فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وطلب المدير الفني للزمالك، من معاونيه إعداد تقرير عن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي في السنغال للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الأبيض ومحاولة معالجتها في المباراة المقبلة.ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.