طلب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من إدارة النادي تعديل عقده بصورة رسمية ومساواته بالقيمة المالية، التي يحصل عليها معظم زملاءه في الفريق الكروى، وذلك بعدما أصبحت قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها زيزو هي الأقل في الفريق.
وكشف مصدر داخل فريق الزمالك أن أحمد سيد زيزو يحصل علي 3 مليون جنيه في الموسم الواحد وهي القيمة التي اتفق عليها اللاعب مع إدارة الزمالك وقت التعاقد معه، وأضاف المصدر ان زيزو طلب الحصول علي 10 ملايين جنيه في الموسم وهي القيمة المتوسطة في معدل عقود اللاعبين في الزمالك، خاصة انه أصبح أحد الأوراق المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض، ولا تزال إدارة النادى تدرس إمكانية تعديل عقد زيزو خلال الفترة المقبلة من عدمها.
وربما يكون التراجع في المستوي الفني لاحمد سيد زيزو خلال المباريات الماضية كان بسبب انشغال اللاعب بملف تعديل عقده في ظل تلقيه وعدا من عبد الحليم علي مدير الكرة السابق في الفريق بتعديل عقده في الفترة الماضية ولم يتم تنفيذ الوعد ليتراجع مستوي اللاعب نتيجة عدم تركيزه مع الفريق.
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التعليقات على زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه
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