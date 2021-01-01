رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية

صورة الخبر: رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا
رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا

اكتشف علماء من جامعة ستيفان الكبرى فى رومانيا نوعا جديدا من فيروس كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية وطفرة (E484K) التى يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد "كوفيد – 19".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام رومانية "أنه إلى جانب المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق المكتشفة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، فقد أضاف المتخصصون البريطانيون فى الصحة العامة بإنجلترا متغيرا جديدا للفيروس وهو السلالة (B.1.1.7 + E484K)".

وأوضحت القناة أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير، ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد – 19".

يشار إلى أن رومانيا سجلت حالة واحدة فقط من سلالة "B.1.1.7 + E484K" الجديدة لدى شخص لم يزر المملكة المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84304

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager