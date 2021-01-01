رومانيا تعلن اكتشاف نوع جديد من كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية

اكتشف علماء من جامعة ستيفان الكبرى فى رومانيا نوعا جديدا من فيروس كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية وطفرة (E484K) التى يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد "كوفيد – 19".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام رومانية "أنه إلى جانب المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق المكتشفة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، فقد أضاف المتخصصون البريطانيون فى الصحة العامة بإنجلترا متغيرا جديدا للفيروس وهو السلالة (B.1.1.7 + E484K)".
وأوضحت القناة أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير، ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد – 19".
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