كبير مستشارى البيت الأبيض: 4 ملايين أمريكى تلقوا لقاح كورونا فى يوم واحد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › كبير مستشارى البيت الأبيض: 4 ملايين أمريكى تلقوا لقاح كورونا فى يوم واحد

صورة الخبر: لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى إجمالي يومي في البلاد منذ أن بدأت حملات التطعيم في ديسمبر الماضي.

وأضاف سلافيت في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية، أن متوسط 3.1 مليون جرعة تم إعطاؤها يوميا على مدار الأيام السبعة الماضية، وبلغ معدل التطعيم بين البالغين 1 من بين 4 أشخاص".

وأوضح أنه حتى الآن، تلقى أكثر من 106 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا في البلاد.

من جهتها، قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن "الشباب هم السبب وراء ارتفاع عدد حالات كورونا (كوفيد-19)".

وأشارت إلى تزايد الحالات في أنحاء البلاد، مع انتشار سلالات الفيروس، حيث أن الزيادة في الأنشطة الرياضية بين الشباب والأنشطة الخارجية، تسبب زيادة مستمرة في عدد الحالات على مدار الأربعة أسابيع الماضية.

المصدر: قناة الحرة الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كبير مستشارى البيت الأبيض: 4 ملايين أمريكى تلقوا لقاح كورونا فى يوم واحد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46589

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager