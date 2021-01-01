شاهد انتظام الملاحة فى قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفن العالقة



شاهد انتظام الملاحة فى قناة السويس شاهد انتظام الملاحة فى قناة السويس

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً لإنتظام حركة الملاحة داخل قناة السويس، وذلك عقب انتهاء ازمة السفن العالقة مؤخراً، حيث تم تسيير كافة المراكب العالقة خلال أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، ويجرى العمل بصورة طبيعية داخل المجرى الملاحى لقناة السويس.



ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "تم وعد الجميع بانتظام عمل الممر الملاحى لقناة السويس فى هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لانتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم للممر الملاحي".

قد يعجبك أيضا...

وكانت قد شهدت منطقة قناة السويس، اليوم، الثلاثاء، زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لبدء فعاليات تلقيح العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا، حيث قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتوجه بالشكر وزيرة الصحة على دعمها للاطقم بقناة السويس، ومن المقرر أن يبدء التطعيم للمرشدين وبعدها كل من يتعامل مع تلك المنظومة بالكامل يتلقى جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث أنه فور وصول الجرعات سيتم تطعيم كافة العاملين بقناة السويس لحين الإنتهاء منهم، حيث تقدم بطلبات التطعيم حوالى 90% من العاملين بهيئة قناة السويس.وولدى وصولها لقناة السويس، التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع داخل مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وذلك لتطعيم العاملين بالهيئة بلقاح فيروس كورونا كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة للدولة، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.https://www.facebook.com/watch/?v=308613224022436