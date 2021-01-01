شاهد انتظام الملاحة فى قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفن العالقة

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً لإنتظام حركة الملاحة داخل قناة السويس، وذلك عقب انتهاء ازمة السفن العالقة مؤخراً، حيث تم تسيير كافة المراكب العالقة خلال أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، ويجرى العمل بصورة طبيعية داخل المجرى الملاحى لقناة السويس.
ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى الممر الملاحى لقناة السويس منتظمة بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنه تم عبور 532 سفينة من يوم تعويم السفينة الجانحة، مضيفاً أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميًا.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "تم وعد الجميع بانتظام عمل الممر الملاحى لقناة السويس فى هذا اليوم أو اليوم السابق له، وتم الوفاء بالوعد بالعودة سريعًا لانتظام العمل مرة أخرى بعد تحريك أكبر عدد من السفن وعبورهم للممر الملاحي".
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