

زيادة من وكيل لادا في مصر على سعر هذه الفئة من جرانتا 2021 زيادة من وكيل لادا في مصر على سعر هذه الفئة من جرانتا 2021

خلال الأيام الأولى من شهر أبريل الحالي أعلنت شركة الأمل باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات لادا الروسية عن زيادة بسعر فئة واحدة من موديل 2021 المتاح من سيارتها لادا جرانتا في سوق السيارات المصري، حيث بلغت هذه الزيادة 3000 جنيه وكانت على الفئة الثانية فقط من السيارة التي أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة أولى (ناقل يدوي):



- بسعر 153 ألف جنيه (بدون زيادة).

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- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر.- ناقل يدوي 5 سرعات.- جر أمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- فئة ثانية (ناقل أوتوماتيكي):- من 173 ألف جنيه إلى 176 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن متر.- جر أمامي.- ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مرايات جانبية كهربائية.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.