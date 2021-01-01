1000 جنيه زيادة جديدة لفئات شيري «أريزو 5»

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1000 جنيه زيادة جديدة لفئات شيري «أريزو 5»

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار فئات <<أريزو5>> زيادة 1000 جنيه ليصبح سعر الفئة الاولى 176 ألف جنيه، والثانية 193 ألف جنيه، والثالثة 209 الف جنيه.

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2021

السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات

سعة المحرك 1500 سى سى

يولد قوة 114 حصان

عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر

يتصل بناقل حركة مكون من 7 نقلات

استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر


تضم مواصفات شيري أريزو 5 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.


– الوسائد الهوائية
– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
– توزيع اليكتروني للفرامل EBD
– ونظام الثبات الإلكتروني
– ونظام مساعدة الفرامل


كما زودت طرازات شيري أريزو 5 بمجموعة من الكماليات


-جنوط رياضية 16 بوصة.
-مصابيح ضباب أمامية
-سبويلر خلفي،
-النظام الذكى لركن السيارة
-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
-كاميرا خلفية
-مكييف هواء

المصدر: Egypt automotive

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