

1000 جنيه زيادة جديدة لفئات شيري «أريزو 5» 1000 جنيه زيادة جديدة لفئات شيري «أريزو 5»

رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار فئات <<أريزو5>> زيادة 1000 جنيه ليصبح سعر الفئة الاولى 176 ألف جنيه، والثانية 193 ألف جنيه، والثالثة 209 الف جنيه.



مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2021



السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات



سعة المحرك 1500 سى سى

قد يعجبك أيضا...

يولد قوة 114 حصانعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متريتصل بناقل حركة مكون من 7 نقلاتاستهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو مترتضم مواصفات شيري أريزو 5 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.– الوسائد الهوائية– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– توزيع اليكتروني للفرامل EBD– ونظام الثبات الإلكتروني– ونظام مساعدة الفراملكما زودت طرازات شيري أريزو 5 بمجموعة من الكماليات-جنوط رياضية 16 بوصة.-مصابيح ضباب أمامية-سبويلر خلفي،-النظام الذكى لركن السيارة-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك-كاميرا خلفية-مكييف هواء