1000 جنيه زيادة جديدة لفئات شيري «أريزو 5»
رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار فئات <<أريزو5>> زيادة 1000 جنيه ليصبح سعر الفئة الاولى 176 ألف جنيه، والثانية 193 ألف جنيه، والثالثة 209 الف جنيه.
مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2021
السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات
سعة المحرك 1500 سى سى
يولد قوة 114 حصان
عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر
يتصل بناقل حركة مكون من 7 نقلات
استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر
تضم مواصفات شيري أريزو 5 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.
– الوسائد الهوائية
– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
– توزيع اليكتروني للفرامل EBD
– ونظام الثبات الإلكتروني
– ونظام مساعدة الفرامل
كما زودت طرازات شيري أريزو 5 بمجموعة من الكماليات
-جنوط رياضية 16 بوصة.
-مصابيح ضباب أمامية
-سبويلر خلفي،
-النظام الذكى لركن السيارة
-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
-كاميرا خلفية
-مكييف هواء
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